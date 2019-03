OPDEnergy y Marguerite firman financiación de 81M€ para la construcción de 150 MW de energía fotovoltaica Comunicae

lunes, 25 de marzo de 2019, 15:09 h (CET) Esta financiación permite la construcción de las plantas de "La Fernandina" (Badajoz), "Miramundo" (Cádiz) y "Zafra" (Sevilla). Los proyectos entrarán en funcionamiento en 2019 y suministrarán la energía equivalente al consumo de 78.000 hogares La multinacional OPDEnergy, especializada en el desarrollo, financiación, construcción y operación de activos renovables, y el fondo de infraestructuras europeo Marguerite, han firmado tres acuerdos de financiación tipo project finance para la construcción de 150 MW de energía fotovoltaica. El primer acuerdo se ha firmado con Banco Sabadell y Bankinter para un proyecto de 50 MW de potencia ubicado en Mérida (Badajoz). El segundo y tercer acuerdo se han firmado con Banco Sabadell para un proyecto de 50 MW de potencia ubicado en Puerto Real (Cádiz) y para un proyecto de 50 MW de potencia ubicado en Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Marguerite adquirió el 80% de cada proyecto a la firma de su respectivo cierre financiero. Los tres proyectos están ya en construcción y su conexión a la red está prevista para finales del actual ejercicio.

Luis Cid, CEO de la multinacional OPDEnergy, subraya que “la firma de estas 3 nuevas financiaciones bajo project finance constituye un importante aval de nuestra solvencia desarrollando y estructurando proyectos en el mercado fotovoltaico”. Asimismo, subraya que “estamos encantados de la confianza depositada por entidades bancarias de primer nivel lo cual es otra muestra de que nuestros proyectos cumplen con los altos estándares de calidad exigidos por el mercado y suponen un importante voto de confianza para nuestra actividad”.

Estas plantas fotovoltaicas que OPDEnergy construye son tres de los proyectos adjudicados a la multinacional en la última subasta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y cada proyecto cuenta con un contrato de compra de energía (PPA) bilateral con Centrica, contraparte con un rating de grado de inversión (investment grade).

Según informan las partes implicadas en la operación, Banco Sabadell y Bankinter han sido asesorados por Gold Abogados (Legal), Altermia (Técnico) y Marsh (Seguros). OPDEnergy y Marguerite, por su parte, han sido asesorados por Watson Farley & Williams (Legal) y Our New Energy.

Sobre “La Fernandina”, “Miramundo” y “Zafra”

La planta La Fernandina se ubica en Mérida (Badajoz), en una superficie de 100 hectáreas en una parcela colindante a la carretera de Alange, y tendrá una potencia de 50MW. Por su parte, la planta solar Miramundo, se ubica en Puerto Real (Cádiz), en una superficie de 137 hectáreas ubicada en una parcela colindante a la carretera del Pedroso, y tendrá también una potencia de 50MW. Y la planta solar Zafra se ubica en Alcalá de Guadaira (Sevilla), en una superficie de 150 hectáreas situada al suroeste del municipio, y tendrá una potencia de 50MW.

La construcción de estas tres plantas generará 600 nuevos empleos en el momento de mayor actividad, a lo que se suma que durante su ejecución se contratarán empresas auxiliares del entorno.

Con su entrada en funcionamiento y conexión a la red, las tres plantas generarán anualmente la energía eléctrica equivalente al consumo de más de 78.000 hogares, evitando la emisión de 120.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera, de acuerdo a los factores de emisión publicados por la Oficina Española del Cambio Climático (OECC).

Marguerite

Marguerite fue fundada en el 2010 con oficinas en Luxemburgo y Paris, siendo una gestora de fondos de inversión registrada en Luxemburgo. Es propiedad de sus socios y gestiona tres fondos de infraestructura:

Marguerite Fund, EUR 710m levantado en 2010 y totalmente invertido.

Marguerite Pantheon SCSp, un vehículo de inversión con participación en activos de renovables y de transporte en Europa.

Marguerite II SCSp, EUR 745m levantado en 2017 con capital de BEI, KfW, CDC, CDP, BGK, y del ICO.



OPDEnergy fue fundada en 2005, con el objetivo de desarrollar, construir, operar y financiar activos de energías renovables. Con base en España, la compañía tiene una experience relevante y presencia global:

Oficinas en Ciudad de México, Santiago de Chile, Charlotte, Londres y Turin.

Ha levantado más de €1.200m de financiación de “project finance” y de inversión de equity en activos fotovoltaicos en España, Italia e Inglaterra desde 2005.

Cuenta con una cartera de proyectos en el corto y medio plazo superior a los 5GW de solar y eólico.

En España, OPDEnergy planea empezar la construcción de 100MWp de capacidad adicional de solar para abril y alcanzar una cartera de 600 MWp de activos listos para construir para final del 2019.

144 MWp en construcción en México y 150 MWp en España.

