DHL Freight pilota el primer camión de GNL con mega tráiler en Alemania

lunes, 25 de marzo de 2019, 14:54 h (CET) Esta es una solución logística respetuosa con el Medio Ambiente para la cadena de suministro de BMW Group. El vehículo emite un 99% menos de partículas y un 70% menos de emisiones de Óxido de Nitrógeno (NOx), respecto de los límites establecidos en la actual norma Euro VI DHL Freight, uno de los principales proveedores de servicios de carga por carretera en Europa, ha desplegado uno de los primeros camiones de larga distancia Iveco Stralis, propulsados ​​por gas natural licuado (GNL), capaces de remolcar un mega tráiler. Durante un período de prueba de un año, el camión operará como un servicio de transporte diario entre el centro logístico de DHL y una planta de producción de BMW Group en el sur de Alemania. Gracias a una mayor altura de carga y mayor eficiencia de combustible, los mega tráilers, en el transporte por carretera, son particularmente importantes para la industria automotriz, por lo que BMW Group es el socio ideal para las pruebas en Alemania. Desde la renovación del contrato del año pasado con BMW Group, DHL ha administrado la cadena de suministro del fabricante de automóviles en siete áreas adicionales, así como todo el transporte por carretera entre 17 países.

"La combinación de camión y mega tráiler de GNL es una solución prometedora y sostenible para la logística automotriz. Podemos cumplir con los requisitos de transporte del cliente de la mejor manera posible, al tiempo que reducimos significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, a lo largo de la cadena de suministro". "El aumento en la eficiencia del combustible y la reducción comprobada de las emisiones dañinas, que se produce con el uso del gas natural, ayudan a que el transporte por carretera a larga distancia sea más sostenible", ha afirmado Uwe Brinks, CEO de DHL Freight.

DHL Freight ha adquirido experiencia inicial con camiones de GNL en Bélgica. Desde el verano de 2018, cuatro de estos camiones pesados ​​de larga distancia han sido parte de una solución de transporte sostenible para uno de los desarrolladores y vendedores de calzado deportivo y ropa deportiva más grandes del mundo. Ahora, por primera vez, un camión a gas natural se puede combinar con un mega tráiler, algo que antes no era posible debido al diseño del tanque. Una altura de carga interna de tres metros hace de este equipo la solución preferida en el sector automotriz, ya que ofrece no solo más capacidad de carga sino también la posibilidad de cargar piezas de repuesto más grandes.

Basado en el objetivo del Grupo Deutsche Post DHL de reducir todas las emisiones relacionadas con la logística a cero neto para 2050, DHL Freight está invirtiendo cada vez más en unidades alternativas para el transporte de corta y larga distancia. Los camiones que funcionan con GNL ofrecen un 15% más de eficiencia de combustible, en comparación con los motores tradicionales diésel y tienen un alcance de 1500 kilómetros. Esto representa un ahorro de costes inmediato. También emiten un 99% menos de partículas y hasta un 70% menos de emisiones de Óxido de Nitrógeno (NOx), que los niveles requeridos por las normas actuales de diésel Euro VI. Los niveles de ruido emitidos por los motores propulsados ​​por GNL son mucho más bajos y ofrecen un beneficio adicional cuando el viaje incluye áreas del interior de la ciudad y transporte las 24 horas.

