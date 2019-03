Escuela El Gremio contribuye a la profesionalización de oficios artesanales Comunicae

lunes, 25 de marzo de 2019, 15:01 h (CET) En España, trabajos como el de afilador o sastre están en riesgo de desaparecer Las nuevas tecnologías y la digitalización de las profesiones están provocando que algunos oficios artesanales que tienen décadas de historia empiecen a menguar. Apenas quedan costureras, sastres o afiladores. Sin embargo, estos oficios no solo perdurarán, sino que además vuelven a resurgir y lo hacen apoyados de centros educativos como Escuela El Gremio, institución online especializada en artes y oficios.

“Las profesiones que ejercieron nuestros abuelos y padres estuvieron a punto de desaparecer. Sin embargo, poco a poco vuelven a ser consideradas y ejercidas”, explican desde El Gremio, escuela que ofrece masters y cursos tan diversos como el de afilador, panadero, encuadernación artesanal o elaboración de quesos.

Asimismo, también están cambiando las ofertas de trabajo. Aunque es cierto que cada vez se demandan perfiles más técnicos e incluso surgen nuevos puestos dedicados exclusivamente al mundo digital, como es el de analista SEO o el de desarrollador de apps, los puestos enfocados a la artesanía vuelven a aflorar.

Un ejemplo es la elaboración de cerveza artesanal, que cuenta con siglos de historia. De hecho, hoy en día su producción y consumo está en plena época dorada en España. “Entre nuestros estudios contamos con un Curso de Elaboración de Malta, otro de Cerveza Artesanal e incluso de Vinos y Licores. Productos de toda la vida que vuelven a requerir la implicación de nuevos profesionales”, afirman fuentes de Escuela El Gremio.

Pero eso no es todo, porque oficios como el de pescadero, charcutero o el de mantenimiento de electrodomésticos también tienen lugar en el sector laboral y educativo. “Cada vez es más necesario que estos perfiles profesionales tengan formación específica”, apuntan desde escuela de negocios online El Gremio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.