El conflicto es inherente al ser humano, cuanto más grande el equipo, más conflictos hay. El conflicto es necesario, nos hace mejorar, nos hace tener lazos más estrechos, pero es cierto, que podemos hacernos daño. Los mejores líderes ante los conflictos, actúan, los gestionan y los solucionan.



Los mejores team players gestionan los conflictos, para ello, son muy asertivos y se atreverán a solucionar cualquier conflicto. En muchas ocasiones, me encuentro que las personas, cuando trabajan en equipo, ven aparecer el conflicto y no lo afrontan, piensan que mañana habrá desaparecido, esto no es así. Poco a poco el conflicto se hará más grande dentro del equipo y subirá de temperatura, cuando el conflicto este presente y haya explotado, las consecuencias serán todavía más dañinas para todo el equipo e incluso dicha situación puede llegar a afectar de alguna manera a nuestros clientes.



Los miembros de un equipo, tienen que ser conscientes y vigilantes de qué conflictos pueden estar ocurriendo. A continuación, te doy algunas claves para gestionar mejor los conflictos.



El conflicto no es un problema particular, es un problema real de todos, hablaremos en plural. Hablar en positivo de cómo el conflicto nos afecta y disminuye la capacidad como equipo. Cuando vemos el conflicto, hay que ponerse a trabajar en equipo para solucionarlo, hay que identificar el problema e intentar solucionarlo. Si vemos que es un pequeño conflicto, lo ideal es que el equipo se reúna y solucione dicho pequeño conflicto.