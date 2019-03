Estudiar un grado online y trabajar al mismo tiempo, ¡ahora más fácil! La clave para triunfar en la universidad es la rutina de estudio Redacción Siglo XXI

miércoles, 27 de marzo de 2019, 08:30 h (CET) La crisis económica y la globalización han hecho que cada vez sean más las personas que estudian y trabajan al mismo tiempo. En este sentido, se calcula que casi dos de cada tres universitarios compatibilizan trabajo y estudios.



Esta situación, que ya de por sí puede ser compleja, se complica aún más cuando se tiene familia a cargo. Y la formación presencial dista de ser una opción en la mayoría de estos casos, principalmente debido a los horarios estrictos de las clases y al trayecto al centro.

Por ello, muchos de los alumnos apuestan por las nuevas tecnologías. Alternativas como los grados online tienen una gran demanda, especialmente de universidades de prestigio con experiencia en la formación a distancia como la Universidad Isabel I. Este tipo de formación es más flexible y económica, permitiendo su acceso a la vez que la conciliación con las actividades laborales y otras responsabilidades.



Ahora bien, si se decide embarcarse en esta aventura es necesario ser disciplinado y constante para poder realizar todas las tareas de tu día a día con éxito y alcanzar tus metas. Para ello, es buena idea utilizar una agenda, de papel o digital, en la que llevar el registro de compromisos profesionales, reuniones, fechas de exámenes, deberes y otras actividades y quehaceres. Además, en la actualidad existen aplicaciones móviles que permiten hacer listas de tareas en base a prioridades y fijar alarmas para cada una de ellas que te ayudarán a organizarte mejor.



Asimismo, es imprescindible marcar metas alcanzables, es decir, tareas que al ser completadas hagan que se avance en la consecución de tu objetivo y sean realistas para evitar la sensación de frustración y el estrés.



La clave para triunfar en la universidad es la rutina de estudio. Ser capaces de crear este hábito consigue mejores resultados con un esfuerzo menor. También ayudará disponer de un espacio de aprendizaje habitual que esté ordenado, limpio y tranquilo.



Finalmente, no hay que olvidar descuidar el tiempo de ocio. La recomendación en este sentido es clara, tener algo de tiempo para uno mismo es fundamental para preservar la salud mental.



Complementar estudio y trabajo es complicado pero fuerza de voluntad y las nuevas tecnologías son grandes aliados que no solo hacen que sea posible, sino también más sencillo y compatible con tu estilo de vida. El concepto 'ni-ni' está dando paso al término 'si-si', personas que sí estudian y sí trabajan.

