La estrella del pop-rock brasileño, Nando Reis, canta el 5 de abril por primera vez en Barcelona

Es una leyenda de la canción brasileña con más de 30 años de trayectoria, que el próximo 5 de abril debuta en la Ciudad Condal, en el Casino L’Aliança del Poblenou (Rambla del Poblenou, 42) a las 2 1:00 No hay leyenda musical que no haya reconocido su influencia en el pop y en el rock de Brasil. Nando Reis Inició en la década de los 80 con la mítica banda Titãs, y ahora con 56 años de edad y una brillante carrera como solista, ha sido reconocido con tres premios Grammy. Tras las primeras paradas en Lisboa, Amsterdam, París, Londres, Galway y Dublín, la gira europea del artista continúa en ​ Barcelona​, para culminar en Oporto.



“Luego de haber realizado conciertos en tantos escenarios del mundo, hay ciertas ciudades que no entiendo cómo han pasado tantos años sin haber visitado”, explica el cantante, guitarrista y compositor, cuyo último disco J​ ardim Pomar (2016) fue Grammy Latino por Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa.



En su último trabajo que llevará al concierto en L’Aliança del Poblenou, Nando Reis compartió sus composiciones con artistas de la talla de Peter Buck, ex-guitarrista de R.E.M., Mike McCready, guitarrista de Pearl Jam, así como otros músicos brasileños, como Ana Cañas y Anavitoria. El álbum fue producido en Estados Unidos, por el mismo Nando Reis junto al productor Jack Endino, un personaje clave en la historia del grunge de Seattle. Endino editó los primeros discos de Nirvana ​(Bleach, 1989) y Soundgarden​ (Screaming Life, 1987) .



El brasileño también incluirá en su repertorio los temas de Voz y Violão, que surgió de la grabación del directo realizado en febrero de 2015 en el City Bank Hall de Sao Paulo, ante un público de 3.700 personas.

La variedad de éxitos que Nando Reis ha creado, primero en el género del rock y ahora con el pop, lo hacen un referente del país sudamericano más allá de toda duda. Para comprender su relevancia en la música brasileña, se puede considerar el año 2016 cuando fue el sexto artista en vivo más escuchado del país, sus canciones se ubicaron en la posición 13 entre las más escuchadas de la radio, y como número 1, en la categoría de sonido ambiente.



Discografía

La banda Titãs fue el proyecto con el cual desarrolló su talento en 13 discos entre 1984 y 2001. En una de las más exitosas agrupaciones rockeras del Brasil, Nando Reis fue su bajista y vocalista, hasta que la dejó en 2001. Sin embargo, en su etapa más personal como solista, ya desde 1995 viene trabajando en sus propios álbumes que ya suman 8.



Además, habría que sumarle las grabaciones en vivo, los trabajos como productor para otros artistas y las colaboraciones con otros grandes de la música brasileña, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Cássia Eller, Marisa Monte, entre otros. Las composiciones de Nando Reis han sido grabadas también por grandes voces de la música brasileña, como Marisa Montes, Cassia Eller, entre otros, que han hecho historia en toda una

generación.



El concierto de Nando Reis en Barcelona es una iniciativa de la productora Yellow Noises​, Daniela Fabiano Eventos ​ y ​ Fuxico Associació Cultural​.

Vídeo saludo a barceloneses: https://goo.gl/mjTxE1

Álbum Voz y Violão en Spotify: https://goo.gl/MfThAU

Álbum Jardim Pomar en Spotify: https://goo.gl/Y6Eu21



Entradas disponibles en:

Yellow Noise https://goo.gl/ztJ 6QJ

Eventbrite https://goo.gl/vLWVks y Atrapalo https://www.atrapalo.com/entradas/nando-reis-voz-e-violao_e4830179/

Contacto para prensa: Miquel Gómez mgomez@allmediaconsulting.com M: 638 277 512