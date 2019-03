Mister Eléctrico: la empresa nacional de electricistas estrena nueva y mejorada web Comunicae

lunes, 25 de marzo de 2019, 11:24 h (CET) Mister Eléctrico es la mayor empresa de electricistas en España y ahora adecúa su web para seguir ofreciendo el mejro servicio a sus clientes y poder encontrar electricista más fácilmente En un campo en el cual se demanda celeridad y transparencia pero que desafortunadamente le ha fallado a miles de clientes una y otra vez, Míster Eléctrico se presenta en el mercado como esa empresa diferente, transparente y confiable. Con presencia en toda España, su misión es ofrecer rapidez con el mejor servicio a un precio ajustado.

Lo que hace destacar esta empresa entre otras, no solo es su alcance nacional antes mencionado, sino la cantidad de servicios que son ofrecidos a través de ella. Desde mejoras en la iluminación de una casa o fábrica, a la instalación de generadores de electricidad así como servicios de instalación de ventilación, pasando por instalación de luces LED, mejoras en los cableados eléctricos de viviendas u oficinas y de la realización de boletines eléctricos.

Como puede verse, Míster Eléctrico es una empresa que no deja nada al azar y que gracias a su extensión y controles de calidad y satisfacción de sus clientes, así como sus válidos profesionales, ofrece un servicio verdaderamente completo. La empresa pone a disposición de todos los usuarios, un número 900 de atención gratuita en el cual pueden ser solicitados presupuestos o sencillamente peticiones de información sobre los servicios que se realizan.

Es muy interesante, al analizar los tiempos de respuesta y los feedback de los usuarios, ver cómo Míster Eléctrico logra garantizar los precios que son presupuestados sin generar sorpresa de incrementos a trabajo terminado. Al tener esta empresa presencia nacional, el usuario logra tener esa tranquilidad de saber que su demanda va a ser atendida con celeridad y eficiencia; el personal de Míster Eléctrico entiende que su reputación está en juego a la hora de lograr mantener alto el grado de satisfacción del cliente.

Es por todo ello que Míster Eléctrico ha decidido recientemente remodelar su página web para facilitar el acceso a todos sus servicios a través de un único y completo sitio web, https://www.misterelectrico.com. De esta manera, la presencia nacional de la empresa se vuelve efectiva y accesible a todo usuario que requiera de los servicios ofrecidos por la empresa con la seguridad de obtener un resultado de calidad a un precio justo y sin sorpresas; sea para una emergencia 24 horas o para una reforma eléctrica.

Aquella persona que desee obtener más y detallada información sobre Míster Eléctrico, puede visitar la página web o llamar al número gratuito de la empresa. Por fin es posible contar en toda España con un el mejor servicio de electricistas.

