“Musas de Hispanoamérica”, es un canto de encanto

domingo, 24 de marzo de 2019, 09:46 h (CET) “Hispanoamérica, o también conocida como América Hispana es un territorio o región conformada por cada uno de los estados americanos de habla hispana, en otras palabra, se podría decir que es un subcontinente formado por las naciones o países de habla española o que tienen como lengua oficial el español”, cuyo gentilicio es: «hispanoamericano», o “hispanoamericana”. Alfabéticamente: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Yasmin Díaz Sánchez es una esplendorosa y emprendedora escritora, poetisa, declamadora, musa y maestra (Nacida en Matamoros Tamaulipas México en diciembre de 1972). Es la menor de tres hermanos tuvo el honor de crecer en un hogar donde el hábito de leer era primordial, su padre fue maestro y poeta admirable, en el Estado de Tamaulipas. Yasmína los 6 años aprendió a leer, su padre fue su maestro e inspirador para que ella descubriera el tesoro de su talento.

A los 11 años de edad ganó su primer concurso de poesía en su ciudad y conforme iba creciendo físicamente también lo hacía artísticamente. Pero tristemente por circunstancias personales su mundo artístico se oscureció por más de dos décadas. Y a inicios del 2012 inició nuevamente la pasión de su corazón, de describir su sentir con elegancia formidable. Ha escrito varios libros, de poesía, novelas y cuentos por ahora sólo uno ha publicado y lo ha hecho únicamente en Tamaulipas. Pero pronto será publicado en Amazon.

Yasmin, estudió las carreras de educación especializada en Español y RelacionesPúblicas con enfoque en comunicación, así como competencias lectoras. Desde hace 10 años funge como maestra en la Escuela Secundaria Técnica No.4. Los género que más cultiva, son; novela, cuento y poesía. Sus temas preferidos son: amor, desamor, social, amistad, medio ambiente, cultura, historia, etc.

En agosto del 2016 publicó en su ciudad su primer ejemplar. ‘Musas de Hispanoamérica’en palabras de la autora sobre este magnífico e interesante libro: “plasmo toda la sensibilidad en el enaltecimiento de mí identidad hispanoamericana, en un total de cuarenta y ocho poemas en 127 páginas. Aquí el lector encontrará los motivos suficientes para enamorarse de sus raíces y sentirse privilegiado por haber nacido en esta parte del mundo”…

Su poesía es dedicada “a las maravillas naturales, la historia y los grupos étnicos, por citar algunos, los aztecas, tarahumaras y mayas de México, los incas de Perú, los tainos de la República Dominicana y los guaraníes de Paraguay, los cuales prevalecen en los países de habla castellana en el Continente Americano”. Propósito del libro; es “fomentar en cada hispano, la necesidad de amar su tierra, su historia y el aprecio de la naturaleza que poseemos en Hispanoamérica”.

Hispanoamérica es una de las principales regiones del mundo más bella del planeta, su fragancia a través del viento y de los artistas ha viajado y viaja por todo el universo… Su fauna; flora, clima y geografía, la convierten en singular: su gastronomía, historia y cultura es exquisitamente diversa. Yasmin va narrando por todo lo largo y ancho de la región las bellezas naturales, con sublime estilo le canta a nuestro dorado y preciado subcontinente.

El paisaje hispano desborda ilimitadamente un torrencial de gracia en cada uno de sus países, y aquí resalta universalmente la grandeza y belleza femenina, su elegante figura; cabellos, ojos, mirada y color de piel es indescriptible, pero el pleno hechizo de ellas está en su corazón, ellas provocan eterna admiración. Haber nacido en esta tierra de múltiples placeres, es sentirme el ser más afortunado del universo.

“Musas de Hispanoamérica”, es un canto de encanto, la autora nos deleita acentuadamente en la última estrofa del poema “América: Vestigio del Nuevo Mundo”: “América Vestigio del Nuevo Mundo/ Cántico de la Naturaleza que en cada segundo/ Nos muestra entre cascadas y manantiales,/ La hermosura de sus maravillas naturales/ América, de la Tierra la más bella creación/ ¡Continente digno de toda admiración!”... Éste ejemplar ha sido escrito con pasión e inspiración copiosa, léelo y te contagiarás de su fabuloso contenido. Es un libro extraordinario no desperdicies la oportunidad y el encantador privilegio de leerlo y recomendarlo, a tus hermanos hispanos.

