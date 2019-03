Lucía García, en vivo dolor descubrió el arte literario “Disfruta de todo lo que puedas, porque la vida es corta y el tiempo no perdona” Carlos Javier Jarquín

Es excepcional e inolvidable cuando descubrimos nuestro talento, y aún más cuando estás viviendo circunstancias difíciles. A continuación te invito a conocer brevemente la impactante historia de Alma Lucía García Hernández, conocida como (Lucía García), primogénita de Jesús García Medina y Rosa María Hernández León, nació en 1985 en la Ciudad de México.

Se casó a los 19 años es madre de un hijo, el cual ya es universitario. Lucía, es escritora, poeta y locutora.

Formación académica Lucía estudió la carrera de Técnico en informática, estudió Turismo, estudió Enfermería General. Después estudió una especialidad en salud pública escolarizado un año en la ciudad de México en el (2013-2014), la especialidad estaba avalada por la U.N.A.M (Universidad Nacional Autónoma de México). Tiene una Licenciatura en enfermería por parte de la U.D.G. (Universidad de Guadalajara). Tiene un diplomado en Urgencias Médicas en la ciudad de Chetumal, por parte de la policía (seguridad pública).

Pasiones artísticas Lucía en su adorable adolescencia le dedicaba gran parte de su tiempo a la pintura, fotografía y música, pero después por mucho tiempo abandonó estos mundos artísticos, sobre su universo poético afirma: “Empecé a escribir como a los 14 años, me gustaba hacer muchos versos, tenía una libreta llena de escritos, pero también lo dejé por cuestiones de la vida. Me dediqué intensamente a mi carrera profesional, hace unos años estuve como docente en una universidad particular impartiendo clases de mi especialidad, para los estudiantes de la carrera de enfermería”…

Lupus Eritematoso Sistémico (LES) En agosto del 2015 le diagnosticaron Lupus Eritematoso Sistémico. ¿Qué es “Lupus Eritematoso Sistémico”. “El lupus es una enfermedad crónica en la que el sistema inmunitario del paciente ataca a diferentes órganos y tejidos (puede afectar a la piel, las articulaciones, los riñones, los pulmones, el sistema nervioso, etc.) provocando daño e inflamación.

Los síntomas varían mucho de un paciente a otro. Los más conocidos y visibles afectan a la piel y lo sufren el 90% de los pacientes. Se manifiesta alternando períodos de mayor actividad o más síntomas (exacerbación) con otros de inactividad (remisión). Los ataques pueden ser leves o graves”.

¿Cuáles son los síntomas que están deteriorando tu cuerpo?. Lucía: -Son múltiples, por ejemplo: vasculitis, artritis reumatoide, hipotiroidismo, cataratas en los ojos, síndrome de Cushing, anemia hemolítica, nefritis lúpica, retención de líquidos, cansancio, agotamiento los cuales son comunes en la enfermedad de LES, pericarditis, serositis entre otras. Me han puesto 6 quimioterapias y sinceramente conforme pasa el tiempo cada vez más se va deteriorando mi cuerpo, mis sistemas, mis órganos por la enfermedad de LES.

Cuando Lucía recibe la noticia de esta enfermedad, ella casi se muere de nostalgia se la pasaba llorando día y noche, meses después decidió desahogarse e inició a describir, su sentir y ha publicar en grupos literarios de Facebook, su primer escrito lo bautizó, “La vida bella y cruel”, asegura: “Yo escribía lo que otros no se atrevían a escribir, mis escritos a los que yo les llamo “Sentires” son de melancolía, tristeza, reflexiones, nostalgia y problemas de la sociedad”. Desde finales del 2015 hasta la fecha, (marzo, 2019), sus composiciones han sido publicados en múltiples, revistas literarias, en radios online y también en muchísimas antologías nacionales e internacionales, sus escritos han sido traducidos a varios idiomas.

Obras publicadas Libros publicados; “Sentires de Lucía” a nivel internacional publicado en Estados Unidos en el mes de enero del 2018. La portada de este poemario es una fotografía de un radiante amanecer la cual fue tomada por su hijo. “Sueños desde el Alma corazón de mujer”, (fue publicado en abril de 2018), la portada de este ejemplar es una fotografía de un bello atardecer también fue tomada por su hijo.

Antologías “Antología Huellas de inspiración en sentires de mujer”, edición internacional, (junio, 2018), “Antología poética bilingüe, Voces que no se apagan”, Español-Otomí, nacional publicado en agosto del 2018 en México. “Antología ‘Amor’, internacional” publicación internacional, (junio, 2018). “Antología Poética Bilingüe Ecos Ancestrales”, Español- Náhuatl, (México, febrero 2019), Etc.

Obras por publicar “Versos para mi pedacito de cielo” (dedicado a mi hijo)-(poemario). “Narrativas y Reflexiones de Luz”, (Narrativas, Reflexiones y Microrrelatos). “El incubo de Elena”-(Novela). “Poemas de motivación y superación personal”-(poemario), “Versos en las penumbras”- (poemario).

