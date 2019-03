La revolución de los cosmecéuticos “Los cosmecéuticos son más que cosméticos ya que resultan de aplicar ciencia a la cosmética" Redacción Siglo XXI

sábado, 23 de marzo de 2019, 08:35 h (CET)

Cada vez es mayor el número de personas que optan por mejorar su aspecto físico a través de las intervenciones de estética facial. Lo cierto es que con mayor frecuencia se registra un aumento de las pequeñas intervenciones faciales poco invasivas que se practican en los gabinetes dermoestéticos. Esta necesidad aparece en el momento en que el consumidor encuentra la posibilidad de completar sus tratamientos habituales con pequeñas ayudas puntuales externas por parte de su médico estético o dermatólogo. Uno de estos tratamientos son las inyecciones de relleno en las que se inyectan dermafillers.







“Los cosmecéuticos son más que cosméticos ya que resultan de aplicar ciencia a la cosmética. Los cosméticos como son los limpiadores faciales o el maquillaje, pueden limpiar tu piel o hacer que se vea bien, pero no cambian su comportamiento. Los cosmecéuticos, por otro lado, contienen ingredientes activos que cambian la estructura física y el funcionamiento de la piel. Es decir siempre existe ciencia que respalda estas afirmaciones”, señala Elisenda Pellicer de Juvilis Cosmetics, marca cosmecéutica especialista en innovación en dermocosmética.







Se utilizan para mejorar problemas estéticos como la hiperpigmentación, la celulitis, los poros grandes y el acné. Sin embargo, la gran mayoría de los productos cosmecéuticos son para combatir el paso del tiempo: arrugas, pérdida de elasticidad o el envejecimiento cutáneo causado por el exceso de sol. “Los cosmecéuticos como la línea pueden ayudar a minimizar los problemas estéticos, como las líneas finas, igualar el tono de la piel o darle luminosidad a una tez apagada, gracias a Deliverytrans, una exclusiva tecnología de absorción folicular que potencia la penetración y la eficacia de los principios activos. Todo esto puede ayudar a mantener la piel saludable, sin necesidad de una receta”.







La mejor manera de asegurarnos de estar obteniendo un producto cosmecéutico eficaz es elegir uno que contenga ingredientes respaldados por la ciencia.







El envejecimiento es una parte inevitable de la vida, pero con la combinación correcta de unos hábitos de vida saludables y el cuidado de la piel adecuado, los productos cosmecéuticos nos puede ayudar a conservar la juventud en la piel por más tiempo e incluso atrasar una intervención más invasiva.

