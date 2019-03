2beDigital se convierte en el líder del marketing digital en el sector del calzado Comunicae

viernes, 22 de marzo de 2019, 16:44 h (CET) La agencia gallega 2beDigital se ha convertido en el líder del sector de e-commerce del calzado en España y en una de las compañías referentes de Marketing Digital en el sector de la moda y lifestyle La agencia con sede en Santiago de Compostela y Barcelona, destaca por el diseño de campañas de venta en Internet adaptadas a los objetivos comerciales de marcas a partir de estrategias de inbound y precisión marketing. No en vano, la calidad de sus campañas y el alcance de las mismas les han llevado a ser reconocidos por Facebook, como High Value Agency en el 2018 y a convertirse en un referente en la digitalización de empresas en el sector de calzado.

Entre sus principales clientes destacan Mascaró, Pretty Ballerinas, Úrsula Mascaró, Giossepo, Calzados Victoria, New Rock, Flamingos Life, Alma en Pena, Coolway, Pura López, Javier Morato, Lola Cruz, o Quickas. Empresas todas ellas líderes en su segmento de mercado, con una gran proyección internacional y referentes, que suman una facturación online superior a los 32,5 millones de euros y se han convertido en las abanderadas del calzado español en todo el mundo. "Para nosotros el sector del calzado español es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas tanto a nivel nacional como internacional y cuando empezamos a trabajar con ellos nos dimos cuenta muy pronto de su enorme potencial", afirma Pablo Borrás, CEO de 2beDigital.

"Nuestro objetivo es trabajar con los líderes en cada segmento; convertirnos en sus partners digitales en un momento en el que el sector ha cambiado radicalmente y lograr que dupliquen su facturación e-commerce. Ese es nuestro compromiso", concluye Pablo Borrás.



2bedigital es hoy la compañía de Marketing Digital y desarrollo web líder del sector calzado y un referente en lifestyle, turismo y alimentación. Una startup que comenzó en las aulas del ISDI en 2014 como el sueño de dos emprendedores y que ha dado el salto cualitatitvo en los dos últimos años cuando Pablo Borrás se ha situado al frente del proyecto como CEO y fundador, aplicando una innovadora estrategia de gestión donde las últimas herramientas digitales se mezclan con la más avanzada política de recursos humanos.

"En dos años hemos pasado de 7 a 20 empleados y en 2018 hemos crecido un 250% en facturación con respecto al año anterior. La clave es que los clientes cada vez invierten más porque consiguen mejores resultados", comenta Pablo Borrás. "La inversión media de nuestros partners en Marketing Digital ha pasado de 1.500€ al mes a 15.000€ actualmente, situándose en cifras de crecimiento de venta online espectaculares".

