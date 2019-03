PortBlue Hotel Group estrena el 2019 con cambios, un nuevo proyecto orientado a la venta directa Comunicae

viernes, 22 de marzo de 2019, 15:36 h (CET) PortBlue Hotel Group, cadena referente en experiencias vacacionales en categoría superior con sede en Mallorca, ha impulsado un nuevo proyecto, así como un nuevo planteamiento en su estrategia de marca, además de mejoras en varios aspectos tecnológicos y de desarrollo de la marca. La cadena ha impulsado una serie de cambios en su comercialización, con una apuesta clara hacia la transformación digital, con el objetivo de incrementar su venta directa La primera gran apuesta, dentro de esta nueva etapa, ha sido la renovación de su página web, con tecnología Roiback y diseño y programación de ADG Travel, que, uniendo sus conocimientos, han conseguido una página web totalmente renovada con una mejor usabilidad y una estética impecable. A parte de la nueva web, PortBlue se lanza a desarrollar su programa de fidelización BeBlue, con el objetivo de conocer mejor a sus clientes y poder ofrecerles un servicio totalmente personalizado.

PortBlue Hotel Group tiene como misión convertir las vacaciones en una experiencia inolvidable en los mejores destinos de playa. Sus alojamientos, situados en entornos naturales envidiables, están diseñados para la comodidad de sus huéspedes, sea cual sea el tipo de vacaciones que elijan. Es por eso que la marca ofrece alojamientos para diferentes segmentos de clientes:

1. PortBlue Boutique con categoría de lujo, en la que el servicio y la atención al detalle son las dos claves para vivir unas vacaciones perfectas. Todo está pensado para que el cliente se deje llevar desde el primer momento y piense únicamente en disfrutar.

Uno de ellos es La Quinta Menorca by PortBlue Boutique, un hotel de 5 estrellas solo para adultos en el que todo está cuidado hasta el más mínimo detalle, y es que es uno de los 25 mejores hoteles de lujo de España y también uno de los más románticos.

Al otro lado del océano está Le Sivory Punta Cana by PortBlue Boutique, la última incorporación de PortBlue en Punta Cana. Se trata de un precioso hotel solo para adultos ubicado en Uvero Alto, recién reformado y con unos servicios y oferta gastronómica extensos. Este exclusivo hotel boutique cuenta con 55 habitaciones, un oasis de relajación en el Caribe.

2. PortBlue Hotels & Resorts, ideales para disfrutar de unos días de desconexión en familia, con amigos o en pareja. Un servicio personalizado, una gran oferta de entretenimiento y unas ubicaciones únicas, son solo una pequeña parte de lo que ofrecen sus hoteles.

Dentro de esta categoría está el PortBlue Club Pollentia Resort & Spa, situado en primera línea de playa en la Bahía de Pollença, y que cuenta con habitaciones espaciosas, un diseño moderno y confortable; unas completas instalaciones y multitud de actividades para niños y mayores.

El PortBlue S’Algar y el PortBlue San Luis están ubicados en S’Algar, uno de los centros turísticos más concurridos de la isla, lleno de vida y de actividades de ocio y deportivas. El primero es solo para adultos, mientras que el segundo cuenta con instalaciones pensadas y preparadas para disfrutarlas en familia o con amigos.

3. BlueRooms Apartaments que son ideales para disfrutar de unas cómodas vacaciones en familia. Cuentan con fantásticas instalaciones y ubicaciones privilegiadas, donde disfrutar de auténticos momentos únicos.

Y como el equipo humano que hay detrás es lo más importante para poder ofrecer un servicio impecable, en este ámbito también hay novedades. La marca ha apostado por una reestructuración de la plantilla con nuevas incorporaciones incluyendo en el organigrama a especialistas en las distintas áreas de gestión, con el objetivo de seguir innovando y mejorando el nuevo proyecto de la cadena.

Definitivamente PortBlue Hotel Group va por el buen camino para alcanzar sus objetivos de expansión y posicionarse como una cadena referente en el sector.

