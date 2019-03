AleaSoft: La revolución solar fotovoltaica es una oportunidad para España

Resumen de la entrevista publicada en la revista Energética XXI. Antonio Delgado Rigal, doctor en Inteligencia Artificial y Director General de AleaSoft, habla sobre el modelo de previsiones de AleaSoft, las claves del éxito de la empresa durante sus 20 años de historia, así como de aspectos actuales del mercado eléctrico español. Con la revolución solar fotovoltaica se abren nuevos horizontes para un futuro 100% de energía limpia y renovable AleaSoft, empresa especializada en previsiones para el sector energético, celebra su 20 aniversario este año. Su metodología y modelos de previsión están basados en la combinación de tres tipos de herramientas: 1. Inteligencia Artificial, específicamente Redes Neuronales; 2. Teoría de series temporales de Box-Jenkins, en este caso modelos SARIMAX y 3. Estadística clásica, principalmente modelos de regresión múltiple.

A partir de estos modelos, hace 20 años en AleaSoft se puso en funcionamiento una plataforma de previsiones que se instaló en las principales empresas del sector de la energía en Europa. Esta plataforma sirve para generar cientos de previsiones diariamente, que la empresa envía como servicio a decenas de empresas de Europa. En estos momentos en AleaSoft existen más de 400 modelos en funcionamiento.

En la entrevista, Antonio Delgado Rigal comenta que las soluciones de AleaSoft en forma de aplicaciones y servicios se utilizan para generar previsiones de precios de mercado, de demanda de electricidad, de producción de renovables como eólica y solar (fotovoltaica y termosolar) y en general cualquier tipo de previsión necesaria en el sector de la energía.

En este momento las claves del éxito de las soluciones de AleaSoft son: modelo científico consolidado, más de 20 años de experiencia; presencia en las principales empresas del sector de la energía y previsiones coherentes.

Según Antonio Delgado Rigal, en una empresa del sector de la energía las previsiones de futuro en todos los horizontes son fundamentales desde las siguientes horas, en algunos casos, hasta los siguientes 30 años, en otros. Tener una visión de futuro a medio y largo plazo permite tomar decisiones sobre inversiones, aprovisionamientos y estrategias para gestionar los riesgos de variabilidad de los precios.

La metodología de AleaSoft, basada en un modelo científico de previsiones, toma en cuenta los equilibrios del pasado y los proyecta en el futuro. Según Antonio Delgado Rigal, las energías renovables que se incorporan van sustituyendo al carbón, al gas y posteriormente sustituirán a la nuclear. El aumento de esta generación renovable, al igual que el aumento de las interconexiones, da mayor estabilidad al precio de mercado. El mercado eléctrico español ha estado en evolución en sus más de 20 años de historia. Antonio Delgado Rigal recuerda que hace muchos años cuando la demanda era muy alta entraban a funcionar grupos de fuel que eran muy caros, produciéndose unos picos de precios altos. Hubo otra etapa con la introducción de los ciclos combinados de gas que aportó estabilidad al precio. Después entró gran cantidad de producción eólica que desplazó a parte de este gas. En resumen, un mercado siempre en movimiento y evolución.

La introducción de nueva energía renovable no es para AleaSoft una dificultad añadida desde el punto de vista de modelización ya que es lo mismo que se viene haciendo en la empresa en sus 20 años de experiencia.

Antonio Delgado Rigal destaca que la introducción de mayor producción renovable, principalmente fotovoltaica, es una oportunidad para España por el recurso solar que tiene. En unos años España podrá pasar de ser importadora de energía a ser exportadora neta.

En la entrevista, Antonio Delgado Rigal comenta que en el tema de los precios del mercado eléctrico hay veces que se olvida la historia. Si se analizan los precios mensuales desde el 2005 hasta el 2008 se observa que hay doce meses con precios mayores de 60 €/MWh de media mensual en cuatro años distintos. Desde el 2009 hasta febrero de este año, o sea algo más de diez años, la cantidad de meses con precios de más de 60 €/MWh de media ha sido de diez, o sea que en promedio hay un mes por encima de este precio cada año. En general los precios desde el 2005 han ido bajando y teniendo menos volatilidad principalmente gracias a una mayor interconexión internacional.

Como se ha ido destacando en AleaSoft en sus tres publicaciones semanales dedicadas al análisis de los mercados de precios europeos y especialmente del mercado español, el incremento del precio de las emisiones de CO2, que ha pasado de unos 5 €/t en el 2017 a más de 22 €/t a finales del 2018, ha sido la causa fundamental del aumento del precio del mercado eléctrico en todos los países de Europa. En este mismo período han subido los precios del petróleo Brent, del gas y del carbón influyendo también en la subida de los precios de los mercados de electricidad. Afortunadamente los precios del CO2 y de los combustibles se han estabilizado o incluso han disminuido últimamente.

La previsión que se maneja en AleaSoft para Q2 es de unos 52 €/MWh, para Q3 de unos 57 €/MWh y para Q4 de unos 60 €/MWh.

Se debe tener en cuenta que el modelo de AleaSoft contempla más de una decena de escenarios de variables que influyen en la evolución del precio y que eventos globales no esperados pueden hacer que cambien esos escenarios.

Al ser preguntado sobre la repercusión sobre el pool que tendrá el cierre progresivo de las centrales nucleares en España que ha planteado el actual Gobierno, Antonio Delgado Rigal plantea que afortunadamente la energía nuclear que se perderá será sustituida por energías renovables sobre todo solar fotovoltaica y no habrá mucha afectación si el proceso se hace sin prisas y ordenadamente.

Antonio Delgado Rigal comenta que, como planteaba anteriormente, la introducción de generación renovable de forma ordenada no traerá grandes cambios en el precio del pool. Es una energía que va sustituyendo a otras que salen del pool. No obstante, por la noche cuando no haya producción solar y no sople viento estarán los ciclos combinados funcionando unos 20 años más.

En la entrevista también se analiza si existe alguna alternativa al actual sistema marginalista para la fijación de precios. Como se ha planteado en AleaSoft en otras ocasiones, el mercado eléctrico español tiene más de 20 años, y está en una etapa de estabilidad y madurez. El mercado español está totalmente coordinado con el resto de mercados europeos. Los mercados necesitan estabilidad a largo plazo para que haya confianza y fluyan las inversiones. Si no se tiene una idea clara de lo que se quiere, y que sea mejor de lo que existe actualmente, en AleaSoft se aconseja no especular sobre el tema.

Sobre el tema del mercado eléctrico lo más importante es que las empresas del sector tengan una visión a largo plazo, con escenarios de 5, 10 y 20 años de horizonte. Tanto las empresas que generan y venden, pero principalmente los grandes consumidores de energía que son los que compran.

Las empresas que venden y compran electricidad se pueden poner de acuerdo para hacer contratos bilaterales fuera del mercado en todos los horizontes o participar en los mercados de futuro. En AleaSoft se está creando un grupo de estrategia para asesorar a sus clientes sobre las posibles alternativas en la compra y venta de electricidad a medio y largo plazo.

Con la revolución solar fotovoltaica se abren nuevos horizontes ya que el precio de la tecnología ha bajado lo suficiente como para no necesitar ayudas y ser rentable yendo directamente al mercado. Con los contratos PPAs se facilita que los que construyen un parque fotovoltaico garanticen una parte de las ventas futuras con un consumidor que a su vez garantiza un precio estable a largo plazo de energía limpia.

En AleaSoft se considera que de momento el mercado marginalista debe continuar y que los agentes que intervienen deben tener una visión de futuro para analizar la posibilidad de cubrir más de un 50% de sus necesidades de compra o venta en los mercados a plazo.

