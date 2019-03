La Andaluza del Paseo Pintor Rosales, un rincón donde saborear el auténtico pescaíto frito del sur

En La Andaluza del Paseo Pintor Rosales hay una nutrida carta de auténtico pescaíto frito de la Bahía de Cádiz, servidos en los tan populares cartuchitos. Estas delicias del mar preparadas con un crujiente rebozado y fritos al punto, se pueden degustar tanto dentro del local, como paseando por la calle, así como en casa u oficina gracias al servicio delivery que tienen contratado con Just Eat Daniela y Andrés con los dos franquiciados que están al frente del maravilloso local que La Andaluza tiene situado en el paseo del Pintor Rosales nº 36 de Madrid.

Ellos saben que todos sus clientes disfrutan con la comida andaluza y española que ofrecen en su extensa carta, por ello no dudan en destacar sus opciones de pescaíto frito como los reyes de su carta. Entre estas opciones se encuentran bocados deliciosos como los boquerones, el cazón en adobo, las puntillitas (chopitos), los calamares rebozados, salmonetes, chocos, tortillitas de camarones, entre otros pescados. Haciendo un total de hasta 8 referencias distintas de auténticas delicias de la costa gaditana, que los comensales no dudan en compartir en sus populares cartuchitos junto con unas cervezas heladas, tanto cuidadosamente servidas en copas en el local, como paseando por la calle, en casa o en la oficina, gracias a la incorporación de la carta de La Andaluza en los servicios delivery como Just Eat.

Los lunes son los días que más salida dan al género en La Andaluza, gracias a su nueva oferta de pescaíto frito que consiste en que la segunda unidad de cartuchitos salga al 50% de descuento, haciendo que muchos se decanten por esta opción entre la gran variedad de productos de la carta.

Gracias a esta oferta, son muchos los grupos y parejas que van a disfrutar del auténtico sabor del sur en los locales de la Andaluza de Madrid, disfrutando de unos bocados crujientes con todo el sabor de la Bahía de Cádiz. Por ello visitar La Andaluza es una experiencia gastronómica que sin duda sorprenderá a cualquiera que se decante por una de sus opciones de pescaíto frito.