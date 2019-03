Schneider Electric nombra a Pablo Ruiz Escribano vicepresidente del negocio IT en España y Portugal Comunicae

viernes, 22 de marzo de 2019, 11:28 h (CET) A partir del 1 de abril, Pablo Ruiz Escribano asumirá la responsabilidad del negocio IT, que proporciona soluciones de seguridad, fiabilidad y eficiencia energética para infraestructuras físicas de centros de datos, entornos IT y aplicaciones industriales Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha nombrado a Pablo Ruiz Escribano cono nuevo vicepresidente del negocio IT en España y Portugal. El directivo aporta a su nuevo cargo su gran experiencia en gestión de ventas y desarrollo del negocio, así como una visión 360° del sector de la energía.

Pablo Ruiz Escribano asume el cargo tras tres años como Field Services Business Developer & Training Center Director para la zona ibérica, posición en la que ha liderado lanzamientos estratégicos como el del software EcoStruxure Asset Advisor. En su nuevo cargo, Ruiz Escribano asume el reto de conocer las necesidades específicas de sus clientes y asesorarles de forma personalizada para lograr sus objetivos de digitalización.

Ingeniero Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid y Executive MBA por la I.E.S.E. Business School, Pablo Ruiz Escribano se incorporó a Schneider Electric hace doce años como Key Account Manager para el segmento Hotel & Retail. Tras un año en el cargo, pasó a ocupar la posición de Global Account Manager y, tres años después, la de director de Prescription and End User Sales. En 2013, fue nombrado Channels Sales Director Partner Projects y ya en 2015, ocupó el cargo de Field Services Business Developer & Training Center Director para la zona ibérica. Antes de Schneider Electric, el directivo pasó por empresas como Lisi Aerospace, Maphre y Valeo.

"En un entorno de disrupciones tecnológicas constantes, la formación es esencial. Nuestra responsabilidad es formar al mercado para que sepan cuál es la infraestructura más adecuada a utilizar en cada caso. En este sentido, cada vez hay más demanda de pequeñas soluciones que hacen a las empresas más competitivas. Nuestra misión es asesorar y formar a nuestros clientes para que saquen el máximo provecho de la transformación digital", comenta Pablo Ruiz Escribano.

