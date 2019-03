Schneider Electric presenta sus últimas innovaciones para la Smart Home en Architect@Work Comunicae

viernes, 22 de marzo de 2019, 11:32 h (CET) Schneider Electric ha presentado en la feria internacional Architect@Work sus nuevas soluciones de Smart Home orientadas a mejorar el confort a través de la conectividad de las series New Unica y D-Life. Además, la compañía ha mostrado sus soluciones de confort básico para vivienda a través de Wiser App, así como el sistema Wiser for KNX, que permiten controlar los espacios residenciales y comerciales de forma flexible e intuitiva, a través de integración de KNX, con control por voz mediante Alexa Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha participado en Architect@Work, la feria internacional del sector de la arquitectura y el interiorismo que se ha celebrado en Barcelona los pasados 13 y 14 de marzo. La compañía ha presentado sus nuevas e innovadoras soluciones de Smart Home, orientadas a mejorar el confort proyectos residenciales y comerciales a través de la conectividad. Además de mostrar a los profesionales todas las novedades en materiales, se han llevado a cabo exposiciones, conferencias y otras actividades relacionadas con el sector.

Schneider Electric ha presentado a los profesionales asistentes sus nuevas soluciones inteligentes para mejorar el confort en sus proyectos, a través de la conectividad que ofrecen sus gamas de mecanismos New Unica y D-Life. En la feria, los arquitectos han podido ver de forma real cómo la pantalla táctil D-Life Multitouch KNX Pro permite a los usuarios gestionar sus propias instalaciones de forma muy sencilla desde cualquier smartphone o tableta. Además, la compañía ha mostrado el Pulsador KNX Pro, una solución perfecta para un control de salas flexible e intuitivo tanto en espacios residenciales como comerciales.

Lo último de Schneider Electric en Smart Home

La evolución de la clásica gama Unica de Schneider Electric, New UNICA, ofrece soluciones innovadoras en funcionalidad, diseño y altas prestaciones que dan respuesta a todas las necesidades de instalación, tanto en espacios residenciales como comerciales. Diseñada para que sea práctica y fácil de instalar, New UNICA presenta nuevos diseños en formas y materiales que se adaptan a todos los estilos decorativos y está fabricada de forma responsable con el medio ambiente. Además, gracias a Wiser App, el usuario puede configurar sus propias programaciones de forma fácil e intuitiva a través la aplicación gratuita.

La pantalla táctil D-Life Multitouch KNX Pro, por su parte, destaca por su diseño excepcional, sencillo e intuitivo. La iluminación, las persianas, las escenas y la climatización se gestionan mediante un control de funciones muy similar al de un Smartphone o tableta. Con un simple gesto es posible alternar entre ocho funciones distintas. La D-Life Multitouch KNX Pro dispone de sensor de proximidad, función de gestos y salvapantallas personalizable.

Durante el evento también se ha podido ver la integración de la domótica KNX con el asistente Alexa, que permite ejecutar órdenes por voz, sin necesidad de accionar equipos o pantallas.

Control de salas flexible e intuitivo

Además, de las últimas innovaciones SmartHome, Schneider Electric ha presentado su Pulsador KNX Pro que permite controlar hasta cuatro luces, persianas o funciones de ambiente mediante zonas de control táctiles individuales que cuentan con iconos de función iluminados que enfatizan la estética de alta calidad del dispositivo.

Tras el funcionamiento intuitivo del Pulsador KNX Pro se encuentra el controlador lógico Wiser for KNX, que ahora incorpora funcionalidades ampliadas, convirtiéndose, así, en una solución completa de automatización del hogar que ofrece flexibilidad, simplicidad y eficiencia ilimitadas. Wiser for KNX permite monitorizar y controlar la iluminación, las persianas, la calefacción y la refrigeración. Además, ofrece medición de energía, programador horario y cámara IP y, todo ello puede gestionarse desde cualquier dispositivo local o móvil.

Inspiración en todos los sentidos

La multinacional ha aprovechado el encuentro para mostrar sus innovaciones más recientes, con ejemplos totalmente operativos, para que los profesionales visitantes puedan conocer y experimentar el potencial de las nuevas soluciones en materia de confort y conectividad, y diferenciar así sus proyectos con las novedades más significativas en el sector de la construcción.

Architect@Work, la feria internacional del sector de la arquitectura y el interiorismo, se celebrará de nuevo en Madrid los próximos 29 y el 30 de mayo, donde Schneider Electric volverá a presentar sus últimas novedades.

