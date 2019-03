Safibi diseña utillaje industrial para optimizar costes de fabricación Comunicae

viernes, 22 de marzo de 2019, 11:01 h (CET) La empresa vasca Safibi, ingeniería de diseño de utillaje industrial, se ha especializado en ayudar a la empresa industrial a implantar la fabricación de nuevos útiles o maquinaria La firma se ha diversificado y ofrece un servicio a medida del cliente. Mediante la colaboración con varios partners, ofrece un servicio integral que abarca desde el diseño inicial de las piezas industriales hasta su fabricación y puesta en marcha. El objetivo es optimizar al máximo los costes de fabricación del producto con el control global de todo el proceso.

“El mercado del sector automoción y troquelería está muy saturado así que hemos decidido reconducir nuestra actividad ofreciendo un servicio a medida que el cliente demanda. Realizamos propuestas de diseño y mejoras o rediseños de productos, desde la fase conceptual, optimizando costes de fabricación”, comenta Iñigo Berreteaga, responsable de la Oficina Técnica de la firma.

El exceso de oferta o la competencia de los países de producción low cost, son algunos de los motivos que han hecho a la empresa plantearse este giro, permitiéndose un diseño de utillaje y máquinas a medida y en base a las necesidades específicas del cliente. Una de las herramientas tecnológicas de la que se están valiendo para ello es la utilización de la impresión 3D en metal, cada vez más accesible para utilidades en industria, aunque todavía con algún inconveniente. “Solo está indicada para tiradas cortas, tirada única, un prototipo etc. Tiene también la limitación del tamaño y del tiempo, las impresoras 3D a precios razonables ofrecen un tamaño de 20x20 cm para la pieza más grande y tardas 8 horas para hacerla.” añade Iñigo.

Safibi aprovecha esta tecnología cuando hace piezas únicas a medida, solicitadas por clientes que quieren optimizar ciertos procesos; se utiliza para piezas o componentes de la máquina que sean complejos o de alguna resistencia especial.

Trabajan sobre todo para el ámbito de la automoción, ferrocarril e industria en general de la zona norte contando con más de 20 años de experiencia en diseño de matrices y troqueles, volteadores, útiles de soldadura y aeronáuticos etc. Las industrias manufactureras con procesos de producción o talleres, son clientes potenciales ya que necesitan soluciones a medida en sus procesos productivos o quieren efectuar mejoras como ahorrar en tiempos de ejecución, aumentar la producción etc. Entre sus servicios está también la certificación del pillaje para temas de seguridad.

Entre sus planes a futuro están el seguir trabajando en esta línea de oferta de soluciones llave en mano completas y el expandirse a nivel internacional, con miras puestas en Alemania, país con un sector industrial potente.

Fuente: Servicios Periodísticos

