Cyclotour propone una comunión diferente con el alquiler de cars y ciclos infantiles

viernes, 22 de marzo de 2019, 10:11 h (CET) La empresa sevillana de alquiler de vehículos para turismo, Cyclotour, tiene el material necesario para una comunión sobre ruedas Si hay un día que los niños esperan con especial ilusión y en el que son los protagonistas, ese es el día de su Primera Comunión. Por eso, siempre debería ser un momento para recordar y disfrutar al máximo.

Sin embargo, una celebración divertida nunca debería ser sinónimo de complicaciones añadidas; con los más pequeños de la casa, la sencillez suele ser un acierto seguro. Si se desea una celebración de comunión original, la empresa Cyclotour tiene una idea perfecta. “Disponemos de varios servicios para que te sea más fácil organizarte”, explican.

Espacio especial para la celebración de comuniones

En Cyclotour cuentan con un espacio especialmente pensado para celebrar la comunión, completamente al aire libre para que los niños puedan jugar a la vez que disfrutan del buen tiempo de Sevilla. Por ello, puede incluirse un servicio de instalación de castillos hinchables.

“Si a tu hijo le encantan los juegos y las actividades al aire libre, celebrar su comunión con nosotros será una experiencia emocionante para él y sus amigos”.

Alquiler de cars y vehículos infantiles para la celebración de comuniones

Pensar en cómo organizar una comunión suele ser un reto para la mayoría de los padres. Los niños no soportan están demasiadas horas sentados, por tanto, lo mejor es haber preparado algún tipo de actividad en la que puedan liberar toda su energía.

El alquiler de cars y ciclos infantiles es una alternativa muy interesante para celebrar una comunión diferente, una actividad saludable y divertida que el protagonista y sus invitados no olvidarán nunca.

En la web de Cyclotour hay información sobre las diferentes tarifas y vehículos infantiles disponibles, todos adaptados a los más pequeños y con la máxima seguridad. “Si quieres fabricar un gran recuerdo, consúltanos y nos adaptaremos a lo que tengas pensado”.

En caso de estar interesado en recibir más información, sugieren contactar con ellos llamando al 954 689 666.

