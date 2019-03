Salerm Cosmetics lanza una coloración capilar 100% vegetal

Salerm Cosmetics presenta Biokera Vegan, la coloración capilar 100% vegetal y vegana que utiliza únicamente la mezcla de 20 plantas que la naturaleza ha aportado desde tiempos ancestrales, como el índigo, ruibarbo, hibisco, eucalipto, regaliz, cúrcuma, aloe vera, henna o shikakai, entre otras, para conseguir colores que van desde el negro hasta el rubio El tratamiento de color que aporta Biokera Vegan se “suma” al color original del cabello de manera efectiva y duradera. El resultado final es un cabello nutrido, hidratado y con mayor volumen y fuerza. La duración del color es similar a la de un tintede oxidación. Si el cabello crece un centímetro cada tres o cuatro semanas, se deberá aplicar el color como con el tinte de oxidación, sobre todo si el porcentaje de canas es elevado. El resultado y la duración también dependerá de la calidad y del estado del cabello. Para aquellos con un bajo porcentaje de canas, la duración puede ser de entre uno a tres meses, puesto que al cabello natural sólo le aporta reflejos.

¿Cómo funciona Biokera Vegan?

Los pigmentos vegetales de Biokera Vegan se unen a la queratina del cabello, rodeándola e impregnándola. En aquellos cabellos muy pigmentados, como es el caso de los cabellos oscuros, se apreciará un reflejo de color, sobre todo bajo la luz del sol, pero también se conseguirá un cabello más brillante, con más volumen, y más fuerte.

En los cabellos canosos, el nuevo color cubrirá todo el cabello, al igual que ocurre con un tinte de oxidación,incluso con un 100% de canas. En este caso, al ser una coloración que no tiene poder aclarante sobre los cabellos oscuros, dejará un efecto bicolor que hará más evidente el reflejo, y se obtendrá, según el porcentaje de canas, una aportación de color mucho más luminosa. El aumento del brillo, volumen y fuerza también se apreciará en este tipo de cabellos.

Esta coloración es ideal para aquellas personas que no pueden colorearse el cabello con un tinte de oxidación por problemas de alergia a alguno de sus componentes. Aunque, no implica que no pueda provocar algún tipo de reacción, ya que el cuero cabelludo puede reaccionar a cualquiera de las plantas que componen la mezcla, por lo que se precisa también en este caso de una prueba de sensibilidad previa.

De aplicación exclusiva en peluquerías. Más info en www.salerm.com

