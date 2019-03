Desde B+SAFE apoyan el día Mundial del Síndrome de DOWN

Down España ha lanzado la #LaSuertedeTenerte, una campaña que pretende ser un homenaje a lo que aportan las personas con Síndrome de Down a los que les rodean, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra el 21 de marzo En B+SAFE tienen la suerte de trabajar todo el año con personas con Síndrome de Down aportando un gran valor a sus talleres en entorno inclusivo, con la que se favorece la empleabilidad de las personas con Síndrome de Down al tiempo que se conciencia y forma a la población en RCP/SVB y el uso del desfibrilador.

“Nos encontramos en una nueva era donde las personas con Síndrome de Down pasan de ser ayudadas a ayudar, ya que es un colectivo que puede aportar más a la sociedad que lo que la sociedad les aporta”, señala Nuño Azcon, Director General de B+SAFE.

Todas las formaciones inclusivas realizadas hasta la fecha han sido de gran ayuda en los diferentes entornos realizados, en empresas, colegios y ayuntamientos, pues ayudan a los asistentes a adquirir conocimientos y una mayor conciencia en cuanto a la salud cardiovascular y confirmar lo fácil que es salvar vidas.

DOC DOWN además de generar empleo en entorno inclusivo a las personas con Síndrome de Down en las entidades federadas a DOWN ESPAÑA, se forma en RCP/SVB y uso del desfibrilador: a los trabajadores de dichas entidades, a las personas con Síndrome de Down y se dota a los edificios de desfibriladores en sus sedes.

Cada entidad federada a DOWN ESPAÑA que forme parte del proyecto desde ese momento estará preparada para actuar ante emergencia cardíaca en su centro y en su comunidad.

En España se producen anualmente más de 30.000 paradas cardíacas fuera del ámbito hospitalario, una cifra que puede reducirse con la instalación de desfibriladores en espacios públicos y con personas formadas en RCP/SVB.

“Es muy importante que la cardioprotección pública se extienda entre la población al ser escasas las posibilidades de supervivencia en caso de paro cardíaco, salvo que se reaccione muy rápido. La situación se revierte si nos encontramos a personas formadas en RCP y disponemos de un desfibrilador a menos de 3 minutos del suceso, con lo que así podamos salvar vidas”, explica Nuño Azcona.

Enlace al vídeo de la campaña

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9VguVLLP_4c

DOC DOWN

Es un innovador proyecto de DOWN ESPAÑA y B+SAFE (Grupo ALMAS INDUSTRIES) en el que por primera vez se dan la mano tres factores determinantes para mejorar la calidad de vida y la inclusión del colectivo de personas con Síndrome de Down: inserción laboral, formación en RCP e inclusión de personas con SÍNDROME DE DOWN.

Inserción laboral del colectivo con síndrome de Down

B+Safe ofrece a todos los clientes que contraten su solución de cardioprotección la posibilidad de dar una formación inclusiva en resucitación cardiopulmonar y uso del DESA, lo que conlleva la contratación de una persona con Síndrome de Down que dará apoyo al instructor de emergencias. Con ello se consigue la inserción laboral del colectivo sin que suponga un gasto extra para el cliente sino más bien un beneficio al trasmitir a sus trabajadores valores como el respecto y la inclusión.

RCP/SVB y uso DESA

Con cada desfibrilador instalado, B+SAFE proporciona la formación homologada según la CCAA donde se imparta. Formación fundamental para realizar la resucitación cardiopulmonar y del uso de estos equipos y para adquirir las nociones necesarias sobre cómo actuar para salvar vidas. Las formaciones de DOC DOWN van más allá ya que el instructor trabaja junto a una persona con Síndrome de Down que lo apoya de forma práctica para enseñar el masaje cardíaco y ayudar a perder el miedo a actuar.

Donación de DESAS a las entidades federadas de DOWN ESPAÑA

B+SAFE está instalando de forma gratuita desfibriladores DOC en las entidades federadas de Down España, al tratarse de un colectivo con un alto porcentaje de personas con cardiopatías. B+SAFE anima también a las empresas a que patrocinen la instalación de estos equipos en otros tantos centros de España, un gesto que, no solo ayuda a la protección del centro y sus alrededores, sino que también apoya la inclusión del colectivo con Síndrome de Down.