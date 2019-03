Madres de estilo mediterráneo y boho-chic con NKN Nekane Comunicae

jueves, 21 de marzo de 2019, 16:08 h (CET) La firma propone lo más nuevo de su colección para llenar de estilo el armario Madres, se acerca el buen tiempo, los días se alargan y las temperaturas se vuelven más agradables, condiciones ideales para disfrutar al aire libre. Con todo ello, también llega la hora de hacer el cambio de armario con prendas más frescas, cómodas y funcionales. Precisamente, la firma NKN Nekane propone para el Día de la Madre un look muy veraniego y de inspiración mediterránea boho-chicde su nueva colección SS19 “Sinhara”, con la que ha puesto en marcha un proceso de renovación de su imagen.

La marca combina un vestido de gran caída y soltura en tono crudo, con un chaleco estampado con flecos de la misma gama cromática, perfecto para añadir un plus de abrigo si el tiempo lo requiere, a la vez que complementa el atuendo de forma refinada. Líneas femeninas y fluidas, que van en perfecta consonancia con el espíritu primaveral.

Para este look, la firma elige prendas de “Destellos florales”, una de las 6 familias que integran su colección de primavera verano. Con esta familia, NKN Nekane encuentra el equilibrio perfecto entre lo refinado y lo fluido, con estampados vivos con historia, en una colección pensada para alinear un modo de vida al estilo de la mujer NKN Nekane de hoy.

Sobre NKN Nekane

Nacida en Barcelona en 2002, la firma de moda femenina NKN Nekane se nutre de las raíces mediterráneas mezclándolas con pinceladas étnicas para crear diseños que visten a una mujer romántica, femenina y que quiere sentirse especial.

Los tonos más suaves y delicados, junto con formas vaporosas y fluidas de los tejidos plasman la identidad de NKN Nekane. Colección tras colección, la firma pone especial atención y mimo en los detalles de cada prenda, buscando siempre sorprender con nuevas siluetas y propuestas distintivas y únicas.

La firma, fundada por la diseñadora Montse Garrido, opera con cuatro tiendas propias y además está presente en más de 700 puntos de venta multimarca.

Datos de interés

www.nkn.es/es

IG: @nknnekane

FB: NKN Nekane

Para más información e imágenes:

Gabinete de prensa GLOBE COMUNICACIÓN

Natalia Merino - Responsable de prensa

Marc Roca - Asistente de prensa

