Llega el desenlace de League of Legends - Ashe: Comandante con el estreno del cuarto tomo Comunicae

jueves, 21 de marzo de 2019, 15:51 h (CET) Marvel Entertainment y Riot Games publican el cuarto tomo en el que se pondrá punto final a la aventura de Ashe. Igual que los anteriores tomos, estará disponible en Marvel Unlimited, Comixology y en la página oficial del Universo de League of Legends La epopeya de la arquera del hielo concluye en el cuarto tomo de League of Legends - Ashe: Comandante, el colofón para la primera novela gráfica que Riot Games ha lanzado en colaboración con Marvel y que irá desvelando las raíces de algunos de los más míticos e intrigantes campeones de League of Legends.

En League of Legends - Ashe: Comandante, los invocadores podrán conocer mejor el pasado de la guerrera, una hija del hielo que creció en el despiadado territorio salvaje del norte, una líder dotada de una conexión mágica con su helada tierra natal que carga con el peso de las fanáticas expectativas de su madre. Los lectores podrán ver cómo y dónde encuentra su famoso arco con el que tantas veces ha conquistado la Grieta del Invocador.

En el tercer tomo, otra campeona de Freljord hacía su aparición, Sejauni, la Furia del Norte. Esta aliada será quien ayude a Ashe cuando, hambrienta y sola, se vea sorprendida por un anguilante enorme. Entre las dos acabarán con la criatura y se embarcarán en un viaje de camino a la gélida tribu de Sejuani, donde no tendrán una calurosa bienvenida.

En esta cuarta y última entrega, las luchas de poder y los suministros insuficientes han desestabilizado a la tribu. Sejuani deberá buscar la ayuda de aliados un tanto cuestionables.

League of Legends - Ashe: Comandante es el debut del escritor de Riot Games, Odin Austin Shafer, mientras que la nominada al premio Most Promising Newcomer (mejor ilustradora revelación) de Russ Manning, Nina Vakueva (HEAVY VINYL), ha sido responsable de dar vida a los personajes en sus ilustraciones.

Para disfrutar del final de la historia de Ashe, los lectores podrán hacerse con ella a través de tres canales distintos: gratis en la página del Universo de League of Legends, en Marvel Unlimited con una suscripción o en Comixology por 5 dólares.

En mayo de 2019 llegará el momento que muchos fans están esperando: el lanzamiento de la novela gráfica de League of Legends - Ashe: Comandante. Hasta entonces, tendrán que seguir la historia a través de la pantalla.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.