Celebrar el Día Mundial del Agua conectando con el mar es posible en Tenerife

Royal Hideaway Corales Beach tiene como telón de fondo el Atlántico y vincula las vacaciones al mar a través de experiencias irrepetibles El agua se ha utilizado desde los inicios de la humanidad como fuente de descanso, desde las antiguas termas romanas a las nuevas propuestas de deportes acuáticos, siempre ha sido el elemento más vinculado al vacío de estrés. Y es que una de las mejores formas de obtener descanso mental es conectar con el mar, y el destino perfecto para ello es Tenerife. Con motivo del Día Internacional del Agua, que se celebra el 22 de marzo, dan la excusa perfecta para escaparse a esta isla en la que el verano es eterno y conectar con océano que la rodea resulta inevitable.

Paseos en barco a la luz de las estrellas, inmersiones para conocer la fauna marina de la isla y una gastronomía con la que descubrir los sabores del mar son solo algunos de los planes que ofrece el hotel Royal Hideaway Corales Beach – Adults only, ubicado en Costa Adeje y considerado el Mejor Nuevo hotel de Europa 2018.

Un hotel en el que la estancia es sinónimo de experiencia, ya que todo en él está pensado para disfrutar de unas vacaciones diseñadas a medida y conectar con la esencia de la isla y el Atlántico.

Avistar delfines en mar abierto

Royal Hideaway Corales Resort Beach ofrece una experiencia única en un enclave privilegiado: disfrutar de una jornada en pleno océano durante la que avistar cetáceos.

Un espectáculo diferente en clave luxury que permite conectar con el mundo natural, especialmente con el mar, mientras disfrutas de la brisa marina y el paisaje.

Descubrir el fondo marino de la isla

Para los más aventureros, la isla cuenta con una riqueza biológica envidiable que la convierte en uno de los mejores destinos para practicar buceo del mundo.

A bordo de un Luxury Boat privado, los huéspedes del hotel pueden disfrutar de una excursión ideal por el Atlántico durante la que podrán sumergirse en sus profundidades para conectar con su fondo marino, repleto de corales negros, poblados de gorgonias y ostras gigantes, y disfrutar de un almuerzo de lujo en medio del océano.

Pasear en barco a la luz de las estrellas

El Parque Nacional del Teide es Patrimonio de la Humanidad y está considerado como «Destino Starlight», título que certifica que la observación de estrellas cumple con los requisitos y procedimientos establecidos para la protección del cielo. Es por ello que un destino de este tipo se merece poder disfrutar de este espectáculo nocturno en medio del mar sin contaminación lumínica, a bordo de un barco con una idílica cena acompañado de un sky coach que para descubrir el apasionante mundo de la astronomía.

Descubrir los sabores del mar

En la terraza de Royal Hideaway Corales Beach, desde un rooftop con piscina e impresionantes vistas a La Gomera, se encuentra Maresía Espacio Gastronómico, by Hermanos Padrón, la experiencia gourmet por excelencia de la zona. Un restaurante asesorado por chefs con estrella Michelin dividido en dos conceptos diferentes que abrirán de día y de noche. ¡Déjate seducir por todos los sabores del mar

