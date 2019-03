La franquicia Olé Tus Huevos Camperos continúa su proceso de expansión en franquicia Comunicae

jueves, 21 de marzo de 2019, 12:35 h (CET) La marca referente en huevos camperos pone al alcance de cualquier inversor o persona del sector la posibilidad de crear su propia granja avícola Olé Tus Huevos Camperos, marca referente en la producción y distribución de huevos camperos en España, continúa su proceso de expansión a nivel nacional mediante el régimen de franquicia. De este modo, para cualquier emprendedor que quiera optar por un nicho con gran demanda en la actualidad, esta reconocida marca pone en su mano un modelo de negocio con gran experiencia en el sector y con amplias posibilidades de mercado.

Olé tus Huevos Camperos es una red de granjas avícolas especializadas en la producción y comercialización de huevos camperos. Una empresa que se crea con el objetivo de ofrecer al mercado un producto más saludable que el convencional, respetando el medio ambiente y sobre todo a los animales. Un producto que se diferencia del resto tanto por su forma de obtención, a través de gallinas criadas en libertad, como por el resultado final, huevos más sanos y sabrosos.

Sus granjas cuentan con los últimos avances tecnológicos y el mejor diseño de los equipos para la alimentación, puesta y descanso de las gallinas, así como para la recogida, clasificación, marcaje y embalaje de los huevos. Sus gallineros están dotados de sistemas automáticos para la ventilación y mantenimiento de una temperatura óptima de confort. Todo ello adaptado a las estrictas normas de sanidad e higiene, seguridad alimentaria, bienestar animal y respeto al medio ambiente.

El huevo es uno de los alimentos más ricos, básico en una buena alimentación, con un alto contenido de nutrientes. Pero no todos los huevos son iguales, la diferencia reside en como se crían a las gallinas y este proceso es el que determina qué tipo de huevo es.

A diferencia del huevo convencional, el principal valor del huevo campero reside en que las gallinas camperas pueden salir del gallinero al aire libre para andar, picotear hierbas y son gallinas relajadas y sin estrés, mientras que las gallinas del huevo convencional viven encerradas en jaulas con espacios muy reducidos sin apenas movilidad y con falta de luz solar, lo que les genera un gran estrés.

Gracias al éxito experimentado por la marca y la alta demanda de clientes, Olé Tus Huevos Camperos da la posibilidad a cualquier persona del sector, inversor o emprendedor de crear su propia granja de huevos camperos.

La enseña se encarga de todo el montaje e instalación de la granja y todo el material necesario para la actividad. Además, el franquiciado tiene una formación inicial y continuada durante toda su etapa como franquiciado. El franquiciado integra así en la red de Olé Tus Huevos Camperos, beneficiándose de su reconocimiento en el mercado y de acuerdos que tiene la marca con clientes a nivel nacional y grandes plataformas de gran reconocimiento.

Olé Tus Huevos Camperos dispone de una red comercial que ayuda al franquiciado a captar clientes tanto a nivel local como nacional, haciendo que el franquiciado sólo tenga que ocuparse de la distribución y producción.

También existe la posibilidad de hacer la granja a la medida que quiera el emprendedor, pudiendo hacer granjas desde un mínimo de 2.000 gallinas a 6.000 gallinas que es el tamaño recomendado. Por ello las inversiones totales por el montaje íntegro pueden variar desde los 100.000 hasta los 200.000 euros. No obstante, para cualquier persona que disponga de una nave y cierta preinstalación, estos importes pueden bajar considerablemente.

Para más información se puede contactar con su departamento de expansión donde evaluarán su caso sin coste y le informarán sin compromiso de toda la información que precise.

