LORRA acompaña a 25 nuevos emprendedores que quieren instalarse este año

jueves, 21 de marzo de 2019, 12:12 h (CET) Continúa la diversificación con nuevos nichos como el cultivo de arándanos o el engorde de pollos. Se frena la tendencia de crecimiento de modelos de producción de agricultura ecológica. Persisten los nuevos perfiles; mayores de 40 años sin tradición anterior, fruto de los años de crisis. Aumentan los proyectos liderados por mujeres respecto a años anteriores, pero no hay paridad El emprendizaje en el primer sector sigue creciendo en Bizkaia con 25 nuevos proyectos de negocio que pretenden ver la luz este año en el marco del programa Gaztenek. La entidad de servicios agrícolas y ganaderos LORRA es la encargada de acompañar a estas 25 personas para que logren su objetivo de instalarse en el campo vizcaíno, accediendo al plan de ayudas disponible, y abrirse camino en el sector. LORRA lleva a cabo el servicio de acompañamiento al emprendizaje dentro del programa Gaztenek, coordinado por la Fundación HAZI junto con la Diputación Foral de Bizkaia.

Inicialmente se habían presentado al programa 32 solicitudes que se analizaron en la comisión de valoración previa a la apertura del plan de ayudas de la Diputación Foral de Bizkaia. De ellos se declararon favorables 25 expedientes -12 liderados por mujeres y 13 por hombres-, algunos de ellos condicionados a obtener los permisos y licencias correspondientes para llevarlos a cabo.

Estas personas emprendedoras que tratarán de crear sus negocios en el territorio histórico de Bizkaia lo hacen en actividades muy diversas, siguiendo las tendencias que se observan en los últimos años.

Por un lado, parte del emprendizaje está orientado al relevo de generacional en un sector muy necesitado de savia nueva. En concreto, 9 proyectos corresponden al relevo generacional, 13 a nuevas instalaciones y hay 3 nuevas incorporaciones a explotaciones existentes. Por otro lado, entre las actividades despunta este año las incorporaciones en explotaciones ya existentes de vacuno de carne y leche y destacan nuevos nichos como el engorde de pollos o el cultivo de arándanos. Se producen también nuevos perfiles de personas sin tradición en el sector y mayores de 40 años, fruto de los años de crisis. Se observa un ligero aumento de los proyectos liderados por mujeres respecto a años anteriores, aunque no hay paridad.

Como contrapunto, se ha frenado la tendencia observada en años anteriores de nuevas incorporaciones en modelos de producción de agricultura ecológica. Habrá que esperar para poder valorar si es algo coyuntural o se mantendrá en el futuro.

Del total de nuevos proyectos, 7 corresponden al ámbito de la agricultura y 18 al de la ganadería. Hay 5 de horticultura bajo invernadero y 2 de fruticultura (una plantación de kiwi y otra de arándanos). También uno de viticultura y una bodega de txakoli. Además, hay 6 explotaciones de vacuno de carne y 5 de vacuno de leche; 3 de avicultura, una de pollos camperos de engorde y otra de ovino-caprino.

Todos los proyectos están siendo analizados por el Servicio de Desarrollo Rural del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia. De acuerdo a las condiciones del Plan de Ayudas de la DFB para el ejercicio 2019, optaran a financiación siempre que superen la “concurrencia competitiva” y obtengan todos los permisos necesarios para su instalación.

El servicio de emprendizaje de LORRA acompaña a las personas emprendedoras durante 5 años, en todo el recorrido que establece en programa, resolviendo los distintos problemas que surgen para sacar adelante sus negocios. Primero se realiza la solicitud y su valoración en comisión; luego se lleva a cabo la monitorización, el plan de empresa y la solicitud de las ayudas a la primera instalación. Una vez valorada y resuelta la solicitud se realiza la tutorización de la actividad. Posteriormente se hace una segunda valoración, antes de tener la certificación y el pago final.

El pasado ejercicio LORRA trabajó sobre un total de 227 expedientes abiertos entre los años 2012 y 2018. De ellos se cerraron 41 expedientes de negocios que ya caminan sin acompañamiento y se encuentran plenamente incorporados en el sector primario de Bizkaia, en distintas actividades. Del resto, 168 siguen en proceso de desarrollo en su segundo, tercer y/o cuarto año de incorporación, resolviendo dudas y problemas y 18 son nuevos expedientes para una posible instalación en años venideros.

