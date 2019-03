Top ventas Lo más vendido en este fin de invierno, comienzo de primavera Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

jueves, 21 de marzo de 2019, 16:19 h (CET) -Detector de españoles honrados. Viene acompañado con kit de armas disuasorias: Tirachinas y otras inmigrantes irregulares.



-"Comeduras de Torra": Biografía del líder mas pesado de todos los tiempos. Contiene un calcot con forma de lazo amarillo, y una circular de la junta electoral ordenando retirarlo.



-"No sé salir de aquí". Crónica de 3 años de Brexit . Lo acompaña un manual de bricomania para desmontar cerraduras, y un tratado de buenas maneras sociales para cerrar una puerta con educación.



-"El día de la felicidad", de Disney Century Fox. Dos amigos que no pueden parar de sonreír acuden a un cirujano plástico para que les ponga una cara de circunstancias.

