Ilsx ratittes sontt bonitexch Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 21 de marzo de 2019, 16:08 h (CET) Ratones grixes claros vienentt para comer sontt de bonite cara e redondett cuerpp,

Expresivas vienen a ti y huyen aunque no lo merezcan.

Consedera la sůa vitha con derechos pra ke les tienghan.

En Perrilleux, las queremos xq nus alegram les días,

melleur entonces is aiutarlas y non axasinarlas. ¿Nom crees?.



No olvides lo que cuento, busco motivar tu acción.

Actos que tal cual bendición pisarán tierra.



Busquemos una solución.



Expreso con estas letras así escritas mi rechazo a lo que sucedió el día 20/03/2019 en Perillo, envenenando ratas. Hay alternativas al asesinato de estos seres. Aclaro que he escrito así también sabiendo que no es correcto, pero se entiende.

Comentarios Maria VR 21/mar/19 18:08 h. Pobres ratas Cuántos corazones crueles hay. San pena y habría que ayudarlas.

