El CGCFE apoya la integración y el desarrollo de las personas con Síndrome de Down Comunicae

jueves, 21 de marzo de 2019, 11:48 h (CET) En el Día Mundial del Síndrome de Down, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España quiere unirse a este colectivo y apoyar su integración social, sin limitaciones a su desarrollo personal y profesional Con motivo de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, el CGCFE quiere unirse a este colectivo y apoyar sus reivindicaciones para conseguir una total integración y el desarrollo de una vida plena, tanto en lo personal, como en lo profesional.

El Síndrome de Down, se deriva de una combinación cromosómica que se produce de manera natural y que forma parte de la condición humana en todo el mundo, en concreto es una trisomía del par 21. Las consecuencias físicas, de aprendizaje o de salud pueden y deben ser tratadas mediante un acceso universal al sistema sanitario, a los programas de atención temprana y a un sistema de enseñanza inclusivo y adecuado dentro de un abordaje siempre multidisciplinar. De esta manera, las personas con capacidades diferentes pueden integrarse y experimentar una vida autónoma, productiva y lo más inclusiva posible en todos sus aspectos.

Desde el nacimiento, estas personas presentan alteraciones físicas apreciables (macroglosia, abertura parpebral sesgada hacia fuera, micronagtia, dedos cortos, etc.), hipotonía muscular, patologías cardíacas y retraso en el desarrollo psicomotor entre otras. La aplicación de tratamientos adecuados facilitará que las personas afectadas puedan desarrollar un día a día lo más normal posible, haciendo hincapié en los aspectos que puedan sufrir un desarrollo más tardío, como son las destrezas motrices.

La Fisioterapia ayuda al refuerzo de la motricidad desde los primeros meses de vida y en sus diferentes etapas, siendo un instrumento de integración, adaptación y mejora de las capacidades físicas, además de un apoyo fundamental para las familias. La aplicación de terapias por parte de profesionales especializados proporciona numerosos beneficios, como la mejora de tono muscular, la corrección postural y un adecuado desarrollo psicomotor, favoreciendo un proceso madurativo lo más normalizado posible y ayudando a los familiares a implicarse en dicho proceso; y así poder "conseguir el objetivo de lograr una sociedad libre de prejuicios hacia la discapacidad" como reza el lema de Down España con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down del 21 de marzo de 2019.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.