El futuro de las búsquedas en Google pasa por la voz, según SoloSeoySem Comunicae

miércoles, 20 de marzo de 2019, 17:52 h (CET) El SEO es un proceso basado en convencer a Google de que una web va a resultar de interés para las visitas. Con ello, el buscador procura mostrar los resultados más afinados en base a unos términos de búsqueda que escriban los usuarios Según la empresa SoloSeoySem los métodos de búsqueda están variando a medida que avanzan las tecnologías. Las consultas por escrito, hasta ahora relacionadas estrictamente con el posicionamiento SEO y publicidad SEM, están siendo sustituidas por las de voz cuando lo que se busca es una respuesta concreta y rápida.

La comodidad de poder hablarle a un dispositivo inteligente en lugar de escribirle, y que dé el resultado que se están buscando, facilita y agiliza la búsqueda de información. Esta nueva forma de realizar las búsquedas hace que el posicionamiento SEO también se tenga que readaptar, ya que no se habla como se escribe.

Actualmente todo el mundo conoce quiénes son Siri, Cortana, Alexa o el asistente de Google, pero, ¿cómo saben estos asistentes de voz qué resultados deben mostrar cuando les se les hace una pregunta? Ahí entra en juego el que se haya realizado un buen trabajo previo de SEO, que se haya preparado a la web para que ofrezca la respuesta que se espera cuando se hace la pregunta.

Las agencias especializadas en SEO como SoloSeoySem cuentan cómo han sido conscientes de toda esta evolución a lo largo del tiempo y cómo ahora en los últimos años el cambio ha sido total. Es necesario decir que el SEO que se trabajará para mejorar los asistentes de voz no sustituirá al SEO que se realiza actualmente. Para poder llevar a cabo y lograr una buena respuesta, es necesario poner en marcha el posicionamiento VAO.

¿En qué consiste el posicionamiento VAO?

Pues bien, el posicionamiento VAO (Virtual Assistant Optimization) hace referencia al SEO que se debe trabajar para que un asistente virtual de voz responda de manera adecuada. Los especialistas en posicionamiento SEO recuerdan que no se trata de un nuevo SEO, sino que el uso de estos asistentes se está dando en paralelo y por lo tanto el desarrollo del SEO también se trabajará en paralelo a lo que ya se tiene en la actualidad.

El posicionamiento SEO para los asistentes de voz tiene que conseguir que estos encuentren lo que buscan de la manera más rápida posible. Esto puede conseguirse con algunos trucos:

Optimizar el contenido para los apartados o búsquedas más frecuentes

Redactando etiquetas HTML precisas. La clave de la optimización del SEO para los asistentes de voz está en la investigación de las preguntas que pueden hacer los usuarios. El contenido tiene que tener un enfoque mucho más humano, es decir, con frases y vocabulario que se utilizaría habitualmente para hablar o contar algo. Y para ello lo idóneo es el empleo de las keywords long tail.

Es imprescindible además contar con que la parte de metadatos de una web esté totalmente estructurada. La finalidad está clara y es que se facilite en gran medida que tanto los motores de búsqueda como los asistentes virtuales cuenten con la máxima información posible y, por tanto, elijan una web como la que pueda dar mejor respuesta a la pregunta realizada por el usuario.

La clave del SEO por voz, al igual que por escrito, sigue estando en las palabras clave para poder dar la respuesta adecuada en el momento adecuado, para lo que tendrán que tenerse en cuenta la intención y el significado del contexto para dar la respuesta esperada. Las expresión oral tiene variaciones con respecto a la expresión escrita y en este caso es fundamental tenerlo en cuenta.

Al fin y al cabo los asistentes de voz son robots y lo que se pretende es que lleguen a un grado de entendimiento casi humano para poder llegar a mantener conversaciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.