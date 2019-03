Esneca Business School formará al Club Patí Vila-Sana en liderazgo y coaching deportivo Comunicae

miércoles, 20 de marzo de 2019, 17:36 h (CET) La escuela de negocios, patrocinadora del club de hockey femenino, hizo entrega de la matrícula en el Máster en Liderazgo Femenino + Máster en Coaching Deportivo para Deportistas Profesionales a todas las jugadoras del primer equipo Esneca Business School ha obsequiado a todas las jugadoras del equipo de hockey Club Patí Vila-Sana con un Máster en Liderazgo Femenino + Máster en Coaching Deportivo para deportistas Profesionales. La entrega de la matrícula, que se hizo durante la celebración de una cena entre el equipo y los directivos de Esneca, “es un reconocimiento al esfuerzo y a los resultados obtenidos hasta el momento tanto en la Copa de la Reina 2019 como en la OK Liga Femenina”, expuso Albert Piñol, CEO de Grupo Esneca Formación.

El Club Patí Vila-Sana logró llegar a las puertas de la final de la Copa de la Reina y se encuentra en el sexto puesto de la clasificación de la liga, separado solo por un punto de la cuarta y la quinta posición. “Deseamos que sigan cumpliendo sus objetivos a nivel deportivo y que desarrollen todo su potencial, tanto en la pista como fuera de ella”, apuntaron los directivos del grupo formativo.

La colaboración de Esneca Business School comenzó después de que las jugadoras lanzaran un mensaje en los medios para encontrar patrocinador y poder jugar la Copa de la Reina de 2018. A diferencia de los equipos masculinos, eran las propias jugadoras las que debían sufragar sus gastos para poder participar en esta competición.

En la última edición de la copa, celebrada recientemente, el Vila-Sana logró llegar a las semifinales tras haber disputado un difícil encuentro contra el Club Patín Gijón Solimar. Ahora, las jugadoras están centradas en “seguir luchando para escalar posiciones en la OK Liga Femenina”, explican.

“Estamos firmemente comprometidos con la igualdad de género en todos los ámbitos”, apuntan desde Esneca, “incluido el deporte”. Por su parte, el Club Patí Vila-Sana prepara el próximo encuentro de la jornada 18, en la que deberá enfrentarse al Cerdanyola CH, que ocupa la quinta plaza de la OK Liga Femenina.

