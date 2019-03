Piraguas y Kayak lanza nuevos modelos en 2019 Comunicae

miércoles, 20 de marzo de 2019, 16:39 h (CET) Poco a poco comienza el verano de 2019, y como cada año Piraguas y Kayak lanza nuevos modelos para disfrutar de la playa y de la costa en nuestras tierras. Como viene siendo habitual, todo el mundo quiere escapar del calor, refrescándose y haciendo actividades que diviertan en la estación más calurosa del año Una de las actividades más demandadas en verano, y que está comenzando a extenderse en nuestro país, es el piragüismo, el cual está muy presente en países nórdicos e internacionales, pero que comienza a calentar motores cuando aprieta el calor en nuestro país.

¿Qué tipo de actividades de piragüismo se pueden realizar en verano?

En este deporte, existen muchas modalidades y actividades donde se pueden mostrar habilidades cuando se navega por ríos, lagos y playas, con actividades como el descenso en río, kayak de pesca, surf en kayak, etc.

Este tipo de actividades, son realmente entretenidas y totalmente asequibles para todos los bolsillos, aunque se requiere de cierta experiencia para poder manejar perfectamente la embarcación.

Aparte de las actividades anteriormente mencionadas, el kayak de mar es la embarcación preferida para los amantes del piragüismo en estas fechas, ya que, pueden navegar varios kilómetros con su piragua, y pasar un día completo en el mar con provisiones, disfrutando de la naturaleza en compañía de amigos y conocidos.

Además, se pueden visitar todo tipo de islas, cuevas y parajes naturales de gran belleza, escondidos en rutas naturales, que consiguen permanecer en la memoria durante largo tiempo debido al encanto de estos lugares inexplorados.

¿Cómo se puede realizar esta actividad sin experiencia en el mar?

Aunque sería perfecto que se tuviera la experiencia necesaria para poder desenvolverse en ultramar con la piragua, en la mayoría de ocasiones no se da el caso, por lo que, se necesita un instructor que guíe la embarcación por estas rutas poco conocidas y enseñe a manejarse con el kayak de mar.

Según el especialista en Kayak de mar de la web Piragua y Kayak: "Sin duda, se trata de una actividad cada vez mas demandada por todo tipo de deportista, y particularmente en España en verano, debido a las altas temperaturas, siendo perfecto para ejercitar el tronco y los brazos".

Es en este caso, una gran variedad de agencias de viaje y empresas dedicadas al turismo lanzan cursos de iniciación y tour, especialmente en verano, para poder descubrir los secretos que esconde la navegación con kayak de mar.

Las mejores ciudades para poder disfrutar de este tipo de promociones y cursos, son Valencia, Barcelona, y algunas ciudades andaluzas como Cádiz y Almería, donde se navega por el Mar Mediterráneo que suele siempre estar en calma y tranquilo, sin temporales ni ningún tipo de tempestad.

