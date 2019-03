La tienda Robotica y Robots domina los electrodomésticos del hogar Comunicae

miércoles, 20 de marzo de 2019, 16:48 h (CET) Los electrodomésticos cada vez disponen de más inteligencia para realizar labores domésticas y de alto nivel profesional, por lo que, se está ante una revolución que poco a poco se va instaurando, ayudando a mejorar los hogares Desde hace décadas, los electrodomésticos forman parte de la vida siendo realmente útiles para realizar de una manera más rápida las labores del hogar y mejorando el bienestar y calidad de vida en cada momento.

Se han convertido en elementos fundamentales en el día a día, y con los que ya no se puede dejar de vivir, debido a la facilidad y gran utilidad que aportan en todo momento.

Es por ello que, en estos últimos años se está preparando una revolución, focalizado principalmente en el mundo de la robótica y robots, que empiezan a adquirir inteligencia artificial, la cual dominará el mundo de los electrodomésticos en la próxima década, haciéndolos mucho más inteligentes y mejorando el servicio y utilidad que se obtiene de ellos.

Entre los principales electrodomésticos que se pueden encontrar de inteligencia artificial en el mercado, destacan dispositivos como el frigorífico inteligente, televisión inteligente, microondas inteligente, sofá inteligente e incluso espejos inteligentes, por lo que, la palabra inglesa Smart, se podrá ver a corto plazo en multitud de lugares y refleja perfectamente la calidad del hogar, siendo un paso más en el avance del dominio de la domótica, en cualquier tipo de vivienda.

Hay que destacar que la inteligencia artificial es un avance tecnológico de última generación, el cual no es barato, y que sin duda como noticia negativa encarecerá el precio final de venta de cualquier tipo de electrodoméstico, no estando al principio alcance de todos los bolsillos.

Sin embargo, la utilidad de este tipo de electrodomésticos mejorará la calidad de vida y aumentará un paso más la comodidad y confort en el hogar, pudiendo digitalmente acceder con pantalla táctil a la mayoría de ellos, e incluso en muchas ocasiones, pudiendo realizar una comunicación por voz como en el caso de los Smart Mirrors.

Este tipo de viviendas con electrodomésticos inteligentes, está comenzando a ser tendencia en el mercado y muchas constructoras incluyen este tipo de dispositivos para poder utilizarlos, nada más comenzar la habitabilidad en el hogar.

Según el responsable de ventas de la marca Robotica y Robots: "Nos encontramos ante una revolución en la inteligencia artificial de los electrodomésticos, ya que cada vez pueden realizar tareas más complejas y estamos en los principios de la era los robots autónomos que nos ayudarán en el día a día con cualquier tipo de tarea".

La distribución de este tipo de electrodomésticos es creciente e ira aumentando en los próximos años, a medida que se va desarrollando la inteligencia artificial en el mercado de robots y robótica, siendo uno de los grandes avances el siglo XXI y con los que se podrá disfrutar totalmente en los años venideros.

