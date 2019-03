Visita de trabajo a la industria petrolera en Nigeria, NJ Ayuk pide la colaboración de la industria en el desarrollo de Contenido Local y la mejora de la gobernabilidad Comunicae

miércoles, 20 de marzo de 2019, 16:36 h (CET) El CEO de Centurion y Presidente Ejecutivo de la African Energy Chamber (Cámara Africana de la Energía), NJ Ayuk, encabeza esta semana una delegación de la industria en Nigeria para reunirse con varios actores de la industria petrolera Al llegar a Lagos, pidió una mayor colaboración de la industria en temas clave relacionados con la industria del petróleo y gas de Nigeria, incluido el desarrollo de contenido local, la firma del Proyecto de ley de la industria del petróleo, la promoción de un mejor entorno propicio para empresas emergentes y pymes, y la monetización de gas para uso doméstico, invirtiendo masivamente en infraestructura energética y construyendo una industria petroquímica robusta al tiempo que garantiza que la seguridad energética se coloque como una agenda de alta prioridad tanto para el gobierno de Nigeria como para la industria petrolera del país.

Esto implica notablemente la firma del proyecto de ley de la industria del petróleo. Nigeria es el mayor productor de petróleo de África con un enorme potencial de inversión en petróleo pero también en gas. En este sentido, la delegación de la Cámara destacó en particular la importancia tanto para el gobierno como para los actores clave de la industria petrolera de colaborar de inmediato para mejorar la gobernabilidad y crear un entorno propicio para la inversión.

"La Cámara sigue siendo optimista sobre el potencial de Nigeria y las oportunidades de inversión para los actores de la industria de la energía aquí", declaró NJ Ayuk. “Muchos jóvenes nigerianos buscan en la industria de la energía la capacitación, el empoderamiento, la innovación y no solo cualquier trabajo, sino buenos trabajos. La industria petrolera continuará siendo el mayor inversor en el país y reconoce su responsabilidad de trabajar con todos los nigerianos para garantizar que los recursos beneficien a todos los nigerianos y que la dignidad del trabajo se vuelva real. Es importante aprobar una legislación favorable al crecimiento que incentive el crecimiento y brinde confianza a todos los inversores ”, agregó NJ Ayuk.

La Cámara reconoció además el éxito del desarrollo del contenido local en Nigeria, que ha permitido la creación de empresas importantes nigerianas de exploración, producción y servicios que pueden formar parte de una revolución del contenido africano en todo el continente. Como tal, continuará trabajando con los funcionarios nigerianos para atraer inversiones a Nigeria y presionar para que los empresarios nigerianos calificados se internacionalicen a través de África.

"En la Cámara de Energía de África, estamos viendo un gran número de empresas nigerianas que buscan expandirse a través de África, incluyendo Senegal, Ghana, Guinea Ecuatorial, Gabón, Congo y Sudán del Sur", agregó NJ Ayuk. "Necesitamos alentar a las empresas africanas a tomar la iniciativa en el desarrollo de la industria de petróleo y gas del continente".

En varias reuniones mantenidas con empresarios de petróleo y gas en Lagos, NJ, Ayuk también los instó a hacer un esfuerzo para participar en el Congreso y Exposición APPO Cape VII en Malabo del 1 al 5 de abril y en el 13º Foro de Energía Alemán-Africano en Hamburgo los días 27 y 28 de marzo. Las compañías africanas, y especialmente los empresarios y pymes africanos, tienden a estar subrepresentados en el escenario internacional y deben aprovechar el increíble crecimiento y las oportunidades de negocios que ofrecen estas plataformas internacionales.

