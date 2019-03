Llega Cobee, la startup que simplifica y automatiza

Cobee ofrece a las empresas una plataforma online para configurar su plan de retribución flexible de forma fácil, sin gestiones manuales Existen dos vías para que un empleado pueda disponer de mayor poder adquisitivo: ofrecerle un aumento salarial (algo que no siempre es factible) o proporcionarle un plan de retribución flexible que le permita pagar determinados productos o servicios a través de su salario bruto, ahorrándose así el porcentaje de IRPF aplicable. Esta segunda opción está al alcance de cualquier empresa, y, gracias a Cobee, gestionar administrativamente estos beneficios resulta sencillo y eficaz.

Cobee es una startup española que ha desarrollado una herramienta capaz de simplificar y automatizar todos los trámites necesarios para que cualquier empresa disponga de un plan de retribución flexible que permita motivar y retener a sus empleados, sin necesidad de realizar una gran inversión y sin incrementar los costes de gestión de la compañía.

"Muchas empresas ofrecen a sus empleados vales de comida, cheques guardería o tarjetas de transporte que tiene que gestionar manualmente de forma independiente, suponiendo una importante carga administrativa para los Departamentos Financieros o de Recursos Humanos, y sin conseguir una adhesión superior al 20% de sus empleados. A través de nuestra plataforma, las empresas sólo tienen que dar de alta a sus empleados y olvidarse del resto, todo queda automatizado",asegura Borja Aranguren, cofundador y CEO de Cobee.

Además, gracias a la fórmula flexible que propone esta startup, la adhesión entre los empleados aumenta hasta el 80%, consiguiendo mayor retorno de la inversión para la empresa. "Imagina tener una tarjeta que cada vez que la usas para comprar comida o un billete de metro o de tren, te ofrece un descuento directo del 37%: no hay nadie que no la quiera", sostiene Aranguren.

Ventajas para la empresa y para el empleado

El sistema desarrollado por esta startup permite unificar en una misma herramienta todos los beneficios que pueden ofrecerse a los empleados: comidas, guardería, transporte, seguro médico, formación, planes de pensiones, etc. La compañía contrata el servicio, da de alta a sus empleados y configura los beneficios que les va a ofrecer a través de la plataforma web, de forma rápida y sencilla y sin proveedores intermediarios que elevan los costes de gestión.

A continuación se proporciona a cada empleado una tarjeta VISA (emitida por una entidad de dinero electrónico regulada por el Banco de España), y él decide en tiempo real cuándo quiere utilizarla, de forma totalmente flexible, sin necesidad de bloquear por adelantado un importe fijo mensual de su salario, y sólo le será descontado el consumo realizado, que podrá ser diferente cada mes. Esto hace que la fórmula sea válida para cualquier empleado, tanto para el que la usa a diario como para el que sólo quiere utilizarla de vez en cuando. Además, a través de la app puede llevar el seguimiento diario del consumo de la tarjeta y visualizar el ahorro real conseguido en cada pago a través de Cobee.

"Con este sistema se puede conseguir el equivalente a subir el sueldo de un trabajador hasta en un 15%. Por ejemplo, una persona con un sueldo de 30.000 euros brutos al año puede aumentar su neto anual en más de 2.300 euros. Si tenemos en cuenta todos los costes salariales, este aumento le costaría a la empresa más de 4.500 euros al año, es decir, un 195% de la subida conseguida. Sin embargo, con Cobee, tan sólo le cuesta entre un 1% y un 3% de ese incremento salarial", explica Aranguren.

La startup, que lanzó su producto al mercado el pasado mes de enero, se dirige preferentemente a empresas de entre 50 y 2.000 empleados. Actualmente ofrece la posibilidad de gestionar a través de su plataforma los servicios de comidas, guardería y transporte, si bien tiene previsto incorporar en los próximos meses el seguro médico, formación y planes de ahorro o de pensiones.

"Los planes de retribución flexible en España no terminan de implantarse de forma eficaz, principalmente por desconocimiento, tanto por parte de los empleados como de las propias empresas. Hace falta una importante labor divulgativa para que todo el mundo sepa que puede beneficiarse de algo que no perjudica a la empresa y es tan ventajoso para el empleado. Para nosotros no tiene sentido que exista un solo empleado en España que no lo utilice, ya que a todos nos gusta ahorrar", sostiene el CEO de Cobee.