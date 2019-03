La importancia de las escobillas en los vehículos Unos limpiaparabrisas limpios permiten aumentar la visión al volante cuando la situación climatológica es adversa Nacho Moreno

miércoles, 20 de marzo de 2019, 16:59 h (CET)

Poca gente es conocedora de la importancia que tienen las escobillas limpiaparabrisas en los vehículos. Su función está muy clara: barrer la lluvia y las impurezas de la luna para mejorar la visibilidad del conductor por medio de un movimiento que oscila de derecha a izquierda. Mecánicos, especialistas y expertos del motor coinciden en que este elemento es indispensable en todo medio de transporte lo requiera (coches, autobuses, camiones...).



Se trata de uno de los componentes de seguridad más imprescindibles en los automóviles, debido a que permite aumentar la visión al volante cuando la situación climatológica es adversa. Por ello, es muy importante que el conductor sea consciente del estado en el que se encuentra el limpiaparabrisas, que con el paso del tiempo, el roce con el cristal o por el clima, sufre un deterioro tanto en las gomas de las escobillas como en los puntos de anclaje. Cabe destacar que el tiempo de vida útil de estos elementos es más o menos de dos años, por lo que cuando pasa este periodo, el conductor debe de revisarlos y analizar en qué estado se encuentra y si se requiere su reemplazo.



Tipos de escobillas

Cuando este plazo haya pasado y sea necesario realizar un cambio en los limpiaparabrisas del coche, un factor a tener en cuenta es conocer los dos tipos que podemos encontrar en el mercado actualmente. Los limpiaparabrisas tradicionales constan únicamente de una pieza de metal en la que la goma se encuentra fija. Por tanto, en caso de que se requiera cambiarlos, es necesario reemplazar el componente entero. En caso de que los tradicionales no se adapten a las necesidades que demande el conductor, se deben de tener en cuenta los limpiaparabrisas de nueva generación, que se diferencian de los tradicionales en que la pieza entera está hecha de caucho flexible y son más económicos que los anteriores. El principal aspecto negativo es que suelen durar menos que los antiguos ya que la pieza de goma no está protegida, lo que produce que se endurezcan con el frío y se ablanden con el calor.



Por último, es importante que el dueño del automóvil realice correctamente las tareas de mantenimiento que, principalmente, se basan en asegurarse de que el se disponga de la suficiente cantidad de líquido limpiador. En este aspecto, existen también dos opciones a destacar: es posible comprar concentrados para su posterior disolución (se deberán de tener muy en cuenta las proporciones indicadas) o, directamente, adquirir mezclas que ya se encuentren preparadas para su utilización.

