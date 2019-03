FarmaTools redefine la Farmacia Hospitalaria del siglo XXI Comunicae

miércoles, 20 de marzo de 2019, 12:34 h (CET) Con más de 20 años en el mercado e instalada en el 80% de los hospitales públicos españoles, FarmaTools gestiona cada día la dispensación de más de un millón de medicamentos y más de 450.000 prescripciones farmacológicas y no farmacológicas. El nuevo sistema de elaboración segura especializada en medicamentos de alta toxicidad para oncología, hematología y otras patologías incorporan avances como la comunicación por voz, que permite gobernar la solución sin contaminar el entorno La elaboración segura especializada en medicamentos de alta toxicidad, la robotización, la dispensación automatizada de medicamentos a pacientes, el control de medicamento falsos y la eliminación de los errores de elaboración, son algunas de la novedades y mejoras de la nueva versión de FarmaTools, la herramienta de gestión integral para la Farmacia Hospitalaria líder del mercado, desarrollada por la empresa española Dominion Digital.

Con más de 20 años en el mercado e instalada en el 80% de los hospitales públicos españoles, FarmaTools gestiona la dispensación de más de un millón de medicamentos diarios y de más de 450.000 prescripciones farmacológicas y no farmacológicas. La solución permite gestionar el gasto farmacéutico, el más elevado del hospital después del de personal, y se integra con las áreas de logística y gestión de compras, con el área clínica y con la informática médica, dando servicio a farmacéuticos, administrativos, médicos, enfermería y gerencia.

FarmaTools facilita la gestión de las necesidades de la farmacia, ayuda en la toma de decisiones y mejora la seguridad en el uso de los medicamentos, ofreciendo herramientas clínicas de alto nivel para controlar el uso del medicamento y facilitar la gestión de almacenes, prescripciones, fabricaciones de mezclas, citostáticos y el resto de los circuitos de farmacia.

Elaboración segura en medicamentos de alta toxicidad

El nuevo sistema de elaboración segura especializada en medicamentos de alta toxicidad para oncología, hematología y otras patologías incorpora avances como la comunicación por voz, que permite gobernar la solución sin contaminar el entorno mediante el uso de teclado, asegurando la absoluta esterilidad de las cabinas de flujo laminar donde se prepara esta medicación.

Además, tras cada proceso de reconstitución o adición de elementos a la mezcla o al fármaco elaborado, se analiza mediante control gravimétrico el resultado de la elaboración. Una vez elaborado el producto y determinados los lotes identificadores de cada materia prima, FarmaTools detalla y etiqueta el producto final asociándolo al paciente, con la dosificación exacta a lo que su patología precisa.

Módulos

FarmaTools tiene cuatro módulos principales. El modulo de Gestión Económica incluye el control de inventarios, en tiempo real, la compra automatizada, en función del consumo, y el control de caducidades, que contempla prestamos, dispensaciones, regularizaciones y reenvasados. A él se añaden tres potentes módulos clínicos. El de Hospitalización y Urgencias que incluye prescripción electrónica asistida de receta de paciente, cálculo de dosis en función de resultados analíticos, validación asistida en comunicación médico farmacéutico y fármaco vigilancia. Por su parte, el Módulo de Pacientes Externos contempla la previsión de los pacientes que van a ir al hospital, la medicación necesaria y la agenda de pacientes. Además, calcula el cumplimiento terapéutico y la vigilancia y seguimiento del paciente. Finalmente, el módulo de Pacientes Oncológicos y Hospital de Día contempla la prescripción protocolizada y asociada al diagnóstico, la gestión de ciclos de quimioterapia y de los efectos adversos y ofrece apoyo al médico y farmacéutico en la toma de decisiones relativas al control de dosis correctas, el impacto con los resultados analíticos, el cálculo en función del peso, superficie, AUC…

Múltiples funcionalidades

FarmaTools incluye múltiples y avanzadas funcionalidades como un sistema de Alertas que incluye interacciones como teratogenias, alergias, sobredosificación, alergias cruzadas, duplicidad terapéutica, insuficiencia renal, hepática, y reglas en función de los resultados analíticos. Además facilita una gestión abierta y parametrizable de tipologías de ensayos clínicos, la definición de los ensayos y protocolos, la prescripción de ensayos, monitorización, registros de evolución y documentación de ensayo clínico.

Por su parte, el apartado de Farmacotecnia incluye registro de materias primas, control de calidad y documentación en la recepción y etiquetado. Gestiona elaboración de materiales y la documentación anexa de calidad, integra los procesos y realiza el control de calidad y trazabilidad. También simplifica la gestión de Nutriciones Parenterales, incluyendo la prescripción de datos nutricionales, protocolos de nutrición, cálculo de precipitaciones, recomendaciones de elaboración y control de calidad y trazabilidad.

Destaca también el sistema de Administración segura a pacientes a pie de cama, que permiten identificar, de forma univoca, al paciente y su tratamiento, validando que es correcto y registrando incidencias. Además dispone de un maestro centralizado de fármacos e insumos.

Por su parte, la funcionalidad de Prevención de errores de preparación de fármacos oncohematológicos asegura la trazabilidad y control de calidad integral en el proceso de prescripción, elaboración y administración. El sistema dispone de control por voz para evitar contaminaciones por contacto y control gravimétrico, etiquetado con lotes, caducidad, orden de administración y control de calidad en la elaboración.

Orientado a la Administración positiva oncológica, ofrece un sistema de etiquetación seguro de las mezclas identificando cada una con un código único: un citostático, un paciente, un momento, cero errores. Además, ofrece identificación de acceso segura y trazable basada en la implementación de sistemas biométricos para la identificación del usuario. Destaca su máxima flexibilidad, que le permite adaptarse a los sistemas preferidos por enfermería y a todo tipo de dispositivos: PDAs, Tablet, Netbook, Panel, PC...

FarmaTools ofrece diferentes tipos de alertas relacionadas con la elaboración, prescripción y dispensación de medicamentos, con herramientas orientadas a la búsqueda continuada del error cero de medicación. También permite analizar de forma ágil, el perfil farmacológico del paciente el día previo a la dispensación, y un módulo de orientado a la optimización de los procesos que permite aumentar la reducción de costes.

ROI

FarmaTools reduce en un 20% los tiempos dedicados a la gestión de compras y en un 10% los costes de adquisición. Genera un ahorro de tiempo del 30% en procesos administrativos y de gestión, reduce a “0” las pérdidas por caducidad y en un 20% el inmovilizado de medicamentos de la farmacia hospitalaria. Además, elimina los costes derivados de los errores clínicos y los evitables por el uso adverso del medicamento.

El sistema incluye el control de coste por paciente, por intervención, por proceso… y dispone de herramientas de validación de la práctica médica, orienta el coste de manera eficiente y garantiza la seguridad del paciente, que tiene un impacto significativo en la reducción de costes.

Escalable y parametrizable

FarmaTools es una solución escalable y parametrizable. Su sistema de información farmacéutica hospitalaria (PHIS) se conecta con los demás sistemas de información hospitalaria, con los ERPs y con laboratorios. Además, permite gestionar los sistemas automatizados verticales y horizontales y los robots de fabricación de mezclas. Destaca su enorme productividad, que permite atender a 600.000 pacientes diarios y gestionar más de 375.000 productos al día. Las recomendaciones internacionales señalan que los farmacéuticos deben revisar todas las órdenes de medicación antes de que sean dispensadas o tomadas del stock de planta, de un armario automatizado o de otro sistema de distribución, y FarmaTools simplifica su cumplimiento.

La Basílica de la Virgen de los Desamparados se cardioprotege para Las Fallas con B+Safe Fujitsu administrará las aplicaciones empresariales críticas en Microsoft Azure para el proveedor finlandés de pensiones Keva Back Market elegida segunda compañía más innovadora de Europa La psicóloga Judit March recibe el premio a la mujer emprendedora por la AEDEEC Filatelia López presenta su selección de monedas de la conocida serie 'Los Simpsons'