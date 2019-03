Combinar tecnología con el “toque humano” es la clave que marcará el futuro de una organización

Hoy en día la gran mayoría de las empresas ya han implementado en su crecimiento un plan de transformación digital en el conjunto del modelo de negocio. Sin embargo, aunque los protagonistas de este cambio son las nuevas tecnologías, esta transformación y cambio no podrían llevarse a cabo sin un equipo humano. Por ello, y ante esta nueva realidad tecnológica, se debe considerar hacer que las compañías sean más eficientes, innovadoras y productivas, pero al mismo tiempo, humanizar la digitalización.



De hecho, según explican desde Validated ID, que ofrece servicios de confianza en procesos de firma electrónica y de verificación de identidad digital, las ventajas de la transformación digital son muchas y los beneficios para las empresas múltiples. No obstante, no hay que olvidar el capital humano que hay detrás de cada organización. Por ello, los departamentos de gestión de personas se están adaptando a la transformación digital interna con procesos más adaptados al cambio.



Uno de los ejemplos más claros de la adopción de tecnologías por parte de las empresas es el uso de software como herramienta en los procesos administrativos y gestión de personas, simplificando así el flujo de trabajo. “Las empresas son conscientes de la necesidad de adoptar las nuevas tecnologías desde el punto de vista de facilitar el trabajo de sus profesionales, promoviendo así espacios innovadores pero que a la vez faciliten la conexión y la comunicación entre los equipos de trabajo”, añaden desde Validated ID.



Muestra de ello, es el acuerdo firmado entre Validated ID y el Grupo Castilla, compañía española líder en el desarrollo e implantación de soluciones software de gestión del capital humano. Y es que el grupo ha incorporado un nuevo servicio de identidad y firma electrónica (VIDsigner), en su solución de gestión integral de RRHH. De esta forma, los Departamentos de RRHH podrán agilizar y simplificar los trámites de comunicación, firma y custodia de todos los documentos formalizados entre Empresa y Empleado. Asimismo, cabe destacar que el Grupo Castilla empezó por testar internamente el cambio con sus 160 empleados y el resultado fue muy positivo. Según Carles Castilla, director general, "se ha conseguido agilizar y simplificar trámites que hasta ahora eran muy lentos y tediosos, y controlar mejor los documentos que gestiona la empresa".



Desde Validated Id, confían en este tipo de alianzas por la evolución tecnológica. "Ofrecemos un servicio seguro y sencillo y ya hemos realizado más de 2.6 millones de firmas electrónicas hasta la fecha. Esta asociación genera una fuerte solución para el segmento de empresas que necesita innovación dentro de su transformación digital", asegura Santi Casas, CEO de Validated ID.