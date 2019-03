¿Quién ganará el Mundial de MotoGP 2019?

El Mundial de Motociclismo ya está en marcha y promete dar espectáculo hasta su conclusión el 17 de noviembre, cuando llegará a su final con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que se disputará en el circuito de Cheste. Esta nueva temporada será televisada en exclusiva por el canal de televisión en streaming DAZN, que se ha hecho con los derechos de las tres categorías del Mundial.



Los candidatos al título de 2019 Para aquellos que busquen consejos para apostar al Campeonato de MotoGP, la estadística siempre resulta ser una gran fuente de sabiduría.



Marc Márquez es el rival a batir. Uno de los mejores pilotos de la historia de la categoría reina con sus 5 entorchados, los mismos que Mick Doohan. Solo Rossi con 6 y Agostini con 8 le superan en esta clasificación. El dominio de Márquez no se basa solo en los campeonatos que ha logrado. Márquez se ha convertido en una máquina de ganar grandes premios. A lo largo de su carrera ha cosechado 44 victorias en MotoGP y un total de 78 podios. El piloto catalán también ha conseguido 44 vueltas rápidas y 52 poles. La temporada pasada ganó 9 de las 18 carreras que disputó y subió al podio en otras 5 ocasiones.



La explosión de Andrea Dovizioso ha sido bastante tardía. A punto de cumplir los 33 años, el italiano de Forlimpopoli está bastante lejos de los números de Márquez. Ha logrado 13 victorias en MotoGP y 52 podios. Ha salido desde la primera posición en 7 ocasiones y ha conseguido 10 vueltas rápidas, eso sí, casi todos estos números los ha cosechado en las dos últimas temporadas. Su único Mundial lo logró en la categoría de 125cc en el año 2004. Esta temporada la ha comenzado imponiéndose en el Gran Premio de Qatar, dejando claro, desde el principio, que viene a por todas.



Jorge Lorenzo es el tercer candidato a ganar el Mundial 2019. El mallorquín tiene 3 mundiales en sus vitrinas y quiere a volver a saborear la gloria. A sus 31 años -cumplirá 32 en mayo- ha sumado 47 victorias y 114 podios. Sus 43 poles y 30 vueltas rápidas le confirman como uno de los grandes de la categoría reina.



No podemos olvidarnos de Valentino Rossi, probablemente uno de los 3 mejores pilotos de la historia. 89 victorias y 196 podios adornan su palmarés, por no hablar de sus 55 poles y sus 75 vueltas rápidas. Su mejor momento ya pasó, puesto que el último de sus 7 campeonatos de MotoGP lo logró hace una década. Demasiado tiempo para alguien tan grande como Il Dottore.



Pocas opciones de triunfo tiene otro español, Maverick Viñales, compañero de equipo de Rossi en Yamaha. De todos los candidatos es el más joven y el que menos currículum tiene. En sus 4 primeras temporadas en la categoría más importante de todas ha cosechado 5 victorias, 16 podios, 7 poles y 8 vueltas rápidas de carrera. Junto con Dovi, es el único que no ha ganado el Mundial de MotoGP. Habrá que ver cómo afronta esta temporada después de que el año pasado bajara su rendimiento con respecto a la campaña anterior.



Sea como fuere, seguro que este Mundial de 2019 deja un sinfín de adelantamientos, maniobras y detalles para el recuerdo.