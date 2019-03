DataPrius, Innovación Cloud desde Andalucía para las empresas Comunicae

miércoles, 20 de marzo de 2019, 09:49 h (CET) El secretario General de Empresas, Innovación y Emprendimiento, Manuel Ortigosa, visitó recientemente las oficinas de la empresa tecnológica Dataprius con el objetivo de conocer personalmente su actividad y productos Dataprius lanzó al mercado en 2014 un sistema de almacenamiento y trabajo en cloud para empresas y profesionales. Durante la visita, el CEO de la empresa Francisco Javier Ruiz presentó los próximos proyectos de la compañía y analizó junto al secretario general oportunidades de negocio del almacenamiento cloud y los principales retos de la digitalización de las empresas andaluzas.

Los Sistemas de Software como Servicio (Saas), como el que ofrece Dataprius, sustituyen a los almacenamientos locales permitiendo pagar solo por los recursos que realmente se necesitan y garantizan ubicuidad en el acceso a la información.

Como señala Francisco Javier Ruiz, "nuestro sistema SaaS además amplía las capacidades de los almacenamientos locales e incrementa la facilidad de uso diario. Dataprius cumple con el Reglamento General de Protección de Datos firmando los contratos RGPD con sus clientes, de esta forma, no tienen que realizar auditorías ni adaptaciones como cuando almacenaban los archivos en sus propias instalaciones".

El software diseñado por Dataprius permite un uso diario con múltiples usuarios conectados y ofrece una capacidad de almacenamiento equivalente al de las grandes empresas. Actualmente, cuenta con casi 400 suscriptores y cerca de 6.000 usuarios registrados, la mayoría de ellos fuera de Andalucía, en el norte de España, y en otros países como México, Argentina, Chile, Panamá, Brasil, etc. También en otros lugares como Miami, India o Bangladesh. Según explica el CEO de la empresa, "nuestra experiencia, teniendo en cuenta a nuestros clientes y las descargas de nuestra aplicación es que existe una gran brecha si comparamos Andalucía con el resto de España. Por cada cliente andaluz, tenemos 60 en México".

El software de Dataprius incorpora diversas funcionalidades dentro de su servicio cloud: tiene la capacidad de gestionar el envío de documentos por email a los clientes, tiene un conversor de archivos a cualquier formato y dispone de OCR.

Oportunidades de negocio del almacenamiento cloud

En el ámbito del almacenamiento en la nube, actualmente uno de los principales retos que deben asumir las pymes se centra en establecer una relación digital con los clientes a través de la web o de aplicaciones. Tramitar los documentos de forma directa y dinámica no será una opción en el futuro, será una obligación.

A partir de ahí, la empresa y sus procesos deben estar accesibles desde Internet, estos procesos deben estar integrados con la propia gestión de la empresa. En particular en Dataprius, ya trabaja en otra fase, la automatización de procesos, que permitirá a las empresas librarse de procesos repetitivos que consumen tiempo y recursos.

En cuanto a las tendencias en la transformación digital de empresas y organizaciones, Dataprius trabaja sobre la premisa de que "todo está por hacer".

"Todo lo que pueda llevarse al mundo digital va a convertirse en digital. No hay que perder de vista los riesgos y oportunidades que ofrecen los nuevos paradigmas. Si se habla de vehículos autónomos hay que pensar que esto cambiará radicalmente el sector del transporte. Si se habla de Inteligencia Artificial debemos imaginar como afectará a nuestro sector para incorporar sus ventajas. La impresión 3D y la robótica pueden terminar con las grandes fábricas llevando la producción industrial a un escenario totalmente diferente donde el fabricante está en nuestra propia ciudad. Hay oportunidades de oro para las mentes con visión de futuro".

Promoción de desarrollo tecnológico andaluz

Por último, durante la visita también se trasladó al secretario general la necesidad de abordar desde las administraciones públicas la promoción del desarrollo tecnológico, a través de actuaciones que ya funcionan en otros países. En opinión del CEO de Dataprius, las instituciones públicas pueden provocar tracción sobre los desarrollos locales mediante promoción y difusión de un sistema de “denominación de origen” para las aplicaciones europeas, de esta forma los ciudadanos podrían comprobar que esas aplicaciones cuentan con un marchamo que les garantiza el cumplimiento legal y de las leyes europeas de protección de datos. “Un buen punto de partida en Andalucía sería la promoción de los productos tecnológicos de la misma forma que se ha hecho con los del sector agroalimentario. Las pymes necesitan entrar en el mundo digital de la mano de prescriptores que hablen su propio idioma”.

Dataprius en la actualidad

Actualmente, Dataprius fue fundada en 2011 y se encuentra compuesta por una docena de trabajadores. La sede principal se sitúa en Málaga, pero dispone de filiales en Madrid y Barcelona, y próximamente en Dublín.

Las zonas geográficas son diversas, tienen usuarios en España, México, Argentina, Chile, Panamá, Brasil, etc. También en otros lugares como Miami, India o Bangladesh.

El futuro del Cloud en las Pymes no está limitado por los medios informáticos, solo lo determinará la capacidad de estas de generar una demanda de servicios. Para Dataprius el siguiente paso en la evolución es la automatización de tareas y la incorporación de Inteligencia Artificial para agilizar el tratamiento de documentos.

