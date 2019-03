Madres sí hay más que una. El cuento que tenía que contarse, 'Clara, mami y mamá' Comunicae

martes, 19 de marzo de 2019, 16:32 h (CET) "Clara va a empezar el curso en un nuevo colegio. Un inicio que no empieza bien ya que el primer día unas compañeras la llaman mentirosa, porque les ha dicho que tiene dos mamás. Clara se va llorando a la biblioteca donde conoce a Rafa, un niño que tiene dos padres, y cuyos compañeros tampoco se lo creen." Mucho se ha hablado del significado de la palabra familia, pero, ¿cuál es el verdadero concepto que se oculta detrás de este término tan común? En torno a esta pregunta, tan a priori fácil de contestar, gira Clara, mami y mamá, un cuento de Mª Carmen Fernández que publica editorial La Calle y que presenta a un hogar compuesto por una pequeña niña, un gato, un perro y dos madres.

A lo largo de estas páginas los niños, y los no tan niños, acompañarán a Clara en su nuevo colegio. Un comienzo que comenzará con un traspiés, el resto de estudiantes la llaman mentirosa cuando explica en clase que tiene dos mamás. Sin embargo, no es la única que ha sido tildada de embustera dentro de las aulas. A Rafa, compañero con dos papás, tampoco lo creen cuando habla sobre su familia.

Clara y Rafa, hartos de no tener una familia como el resto, urden un plan para poder tener, cada uno, una sola mamá y un solo papá. Sin embargo, ¿estarán dispuestos a prescindir de una de esas personas que tanto amor les profesan?

A través de este argumento, Mª Carmen Fernández propone que grandes y pequeños reflexionen sobre el verdadero significado de la familia. ¿Qué quiere decir esta palabra, se refiere a los miembros que componen un hogar, o es el sentimiento que se profesan entre ellos lo que en realidad importa?

Educando en valores

Los tiempos cambian y nadie es ajeno a esos cambios. La diversidad en las familias es un hecho y surgen preguntas que deben ser contestadas. Cuestiones que en ocasiones llegan desde voces infantiles, siempre tan curiosas y con ganas de comprender el mundo que los rodea.

A los padres toca contestar estas preguntas tan cotidianas pero que deben resolverse de igual modo. El cuento se presenta como una excelente herramienta para ayudar a que los niños comprendan algo tan simple como la diversidad de familias que existe en la actualidad. ¿Puede una niña tener dos mamás, y un niño tener dos papás?

Clara, mami y mamá es un ejemplo de cómo un cuento puede ayudar a transmitir un valor tan importante como es el de la empatía y el de la tolerancia. Porque si bien el colegio es fundamental en la educación de todo niño y niña, a los padres y a las madres les toca enseñar a sus hijos e hijas otras disciplinas.

Enseñanzas que servirán para preparar a nuevas generaciones a enfrentarse a una sociedad hetetorgénea en donde el entendimiento y la empatía son dos valores imprescindibles.

Ya disponible

Tras la presentación de Clara, mami y mamá el pasado 15 de marzo en Carmona, esta novedad de editorial La Calle ya está disponible en todo el territorio nacional. Plataformas como Amazon, y puntos de venta como Carrefour.

Ficha del libro:

Formato: 17x24

Género: cuento

Páginas: 68

Formato: Papel

Lanzamiento: Febrero 2019

PVP Papel: 9,49 €

ISBN Papel: 978-84-16164-68-4

Sobre editorial La Calle

Editorial La Calle es el primer sello andaluz cuyas publicaciones tienen un carácter LGTBI. Obras con las que se pretende dar voz a un colectivo tradicionalmente silenciado y normalizar la presencia de este sector en la sociedad, aprovechando el poder que tiene el libro a la hora de concienciar a la población.

Una misión que no solo se cumple apostando por un catálogo LGTBI, sino también buscando la calidad que consiga satisfacer las necesidades del lector. Al mismo tiempo, La Calle ofrece al público una oferta muy variopinta en donde pueden encontrarse poemarios ilustrados, como Sonetos del amor oscuro, que recopila varios de los versos más conocidos de Federico Lorca, o una biografía de Freddie Mercury, líder de Queen.

