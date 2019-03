Casaktua ofrece 650 garajes por el Día del Padre con rebajas de hasta el 70% Comunicae

martes, 19 de marzo de 2019, 12:20 h (CET) Según los datos del Ministerio de Fomento, el 51% de las viviendas españolas no dispone de plaza de garaje. Sin embargo, el 74% de las familias dispone de uno o más vehículos. Para facilitar la adquisición de este tipo de inmuebles, el portal inmobiliario lanza una campaña de descuentos con garajes a un precio de 4.700 euros y con una superficie de 21 m2, de promedio El parque de vehículos ha crecido de manera constante en los últimos años, según la DGT, hasta situarse por encima de los 23 millones en el caso de los turismos. Sin embargo, datos del Ministerio de Fomento apuntan que el 51% de las viviendas españolas no dispone de plaza de garaje.

Si además se tiene en cuenta que el 74% de los hogares dispone de uno o más vehículos (Ministerio de Fomento), la falta de zonas de estacionamiento privadas es una realidad que está llevando a muchos propietarios a plantearse cuál es la mejor alternativa para aparcar su coche: continuar estacionándolo en la calle o apostar por la compra de un garaje.

Según los datos del estudio anual de Casaktua.com, los hombres muestran el doble de interés por contar con un garaje privado cuando se les pregunta por los extras que desean tener en su vivienda. Por ello, con motivo del Día del Padre (19 de marzo), el portal inmobiliario ha decidido lanzar una campaña compuesta por 650 garajes rebajados hasta un 70%.

Estos inmuebles, con una superficie promedio de 21 m2 y 4.700 euros de media, se encuentran ubicados, principalmente, en la Comunidad de Madrid (180 garajes), La Rioja (180), Castilla-La Mancha (160) y Aragón (130). Respecto al precio, las zonas más económicas son la región manchega, con un precio medio de 3.400 euros, y la comunidad de Madrid, cuyos garajes cuentan con un coste promedio de 4.100 euros.

Atendiendo a los descuentos medios, en la región madrileña estos serían del 55%, en la comunidad aragonesa se corresponderían con el 56%, en Castilla- La Mancha la rebaja ascendería al 60% y en la zona riojana al 52%.

Las provincias con mayor volumen de inmuebles son Toledo, Zaragoza y Guadalajara. Los precios medios de estas ubicaciones son 3.400 euros (-58% de descuento medio), 4.700 euros (-56%) y 3.400 euros (-68%), respectivamente.

