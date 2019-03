K-tuin cumple 25 años de historia junto a Apple

Un 25 Aniversario con descuentos en lo último de iPhone, iPad, o Apple Watch La mayor y más antigua red de tiendas Apple de España cumple 25 años y lo celebra con un “Black Friday en pleno Marzo”, con ofertas especiales en iPhone, iPad, Mac y Apple Watch. Los descuentos estarán disponibles para todos sus clientes a partir del día 21 de marzo tanto en sus tiendas físicas como para la compra online través de su web www.k-tuin.com.

K-tuin es distribuidor Apple desde 1994. El 24 de marzo de ese año abrió su primera tienda en la madrileña calle de Orense y a los pocos meses en Barcelona, Bilbao y Valencia. Fue la primera empresa dedicada de forma exclusiva a la venta de artículos Apple en España. Entonces Apple fabricaba sus ordenadores Power Macintosh; los portátiles Power Book, con su ratón trackball integrado; etc. En aquellos años K-tuin era una tienda de nicho, como la informática en general y Apple en particular, que todavía no tenía en nuestro país una gran cuota de mercado.

Fue un poco más tarde, en la década de los 2000, cuando la marca comenzó su despegue con la llegada de sus famosos iPod y un poco más tarde con el iPhone. Así K-tuin fue creciendo junto a la enseña de la manzana y adaptándose a los cambios que el mercado estaba experimentando.

Durante estos 25 años de actividad, K-tuin se ha convertido en el mayor distribuidor de la marca de la manzana en Europa, con cerca de 200 millones de facturación anuales. En la actualidad, cuenta con 16 tiendas ubicadas en las principales calles comerciales de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Alicante, Pamplona, Vigo, A Coruña, Andorra, Santander, Salamanca, Logroño y San Sebastián.

Para Juan Fernández, responsable del Departamento de Marketing: “Han sido 25 años dedicados al cliente y a unos productos que realmente nos apasionan. Por eso queremos que todo el mundo pueda venir a nuestra tienda a celebrarlo, no solo con grandes promociones Apple, sino con sorteos, regalos y un ambiente festivo. Seguiremos trabajando para ofrecer la mejor experiencia de compra posible y un excelente servicio postventa. Por ello, para nosotros, el mejor asesoramiento, servicio y el apoyo formativo necesario para que nuestros clientes puedan sacar el máximo partido a sus dispositivos Apple, son esenciales”.

K-tuin celebra su 25 cumpleaños con una serie de promociones y descuentos en los últimos dispositivos de Apple y sus accesorios. Los descuentos comenzarán el próximo 21 de marzo y se mantendrán durante varios días, tanto en sus tiendas físicas como a través de su tienda online. Además, se celebrarán sorteos y regalos de productos a través de las redes sociales de la empresa: Facebook, Twitter e Instagram.

La empresa ha sido recientemente adquirida por MIDIS, una multinacional distribuidora de tecnología, especialmente de Apple, con un gran volumen de negocio en Oriente medio, África y Europa del este. La firma cuenta con nuevos planes de expansión para K-tuin, y prevé la apertura de nuevas tiendas.

