EAE Business School ofrece a sus alumnos un residencial en la Universidad de Berkeley (San Francisco)

martes, 19 de marzo de 2019, 08:00 h (CET) El residencial supone una inmersión en el ecosistema de Silicon Valley, a través de visitas a empresas globales y startups, y de la participación en conferencias, demo nights, pitch contests y eventos de networking EAE Business School (www.eae.es) ofrece un residencial en la Universidad de Berkeley para sus alumnos y alumni, enfocado sobre todo a los que cursen los programas de MBA – tanto en la modalidad full time, executive como internacional-, el Master en International Business (MIB), en Project Management y en Emprendimiento e Innovación. El residencial tendrá lugar del 15 al 26 de julio de 2019.

El programa Accelerating Leadership Agility (ALA Program) de la Universidad de Berkeley es sobre todo un programa experiencial, que supone una inmersión en el ecosistema de Silicon Valley. Durante las dos semanas de la estancia, se dan las claves de cómo adaptarse en un entorno de negocio dinámico y se facilitan un conjunto de principios y prácticas para aprender continuamente y desarrollar nuevas capacidades en entornos volátiles, complejos, competitivos y desafiantes y de futuro incierto donde no hay respuestas fáciles.

El residencial apuesta por el “learning by doing” en el que los estudiantes profundizan en el valor de las oportunidades de innovación a través de la creación de un proyecto o aplicándolo en su propio negocio y buscan soluciones potenciales ante la complejidad de los retos. En el residencial, se aplican grupos de análisis y normativa para identificar las ideas más prometedoras y testar su efectividad.

Visitas a empresas de Silicon Valley

En este sentido, los alumnos se sumergen al ecosistema emprendedor mundial por excelencia de Silicon Valley a través de workshops con proyectos innovadores y de conferencias y coloquios; eventos de networking, discovery Labs y company visits a empresas y startups líderes para testar “in situ” la aplicación de sus conocimientos.

La Universidad de Berkeley es una de las más prestigiosas del mundo. Según el ranking Times Higher Education World University, la Universidad de Berkeley se sitúa en la sexta posición como mejor universidad del mundo. Entre su profesorado y estudiantes, ha habido 104 Premios Nobel. Algunos de sus estudiantes más destacados son Eric Emerson Schmidt, presidente ejecutivo de Google; Steve Wozniak, cofundador de Apple; Gordon Moore, cofundador de Intel o Christina Romer, asesora económica de la Administración Obama y profesora de Berkeley.

Un programa residencial permite hacer estancias en universidades extranjeras con las que EAE Business School tiene acuerdos. Los alumnos son formado en áreas específicas de conocimiento, que aportan un complemento experiencial que da un valor diferencial al currículum.

