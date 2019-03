Record go abrirá tres nuevas oficinas en marzo de 2019 Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 16:52 h (CET) La compañía de alquiler de vehículos apuesta por un plan de expansión que incluirá los aeropuertos de Barcelona, Valencia y Sevilla. Las oficinas se inaugurarán el próximo 29 de marzo Siguiendo con el plan de expansión que tienen previsto para este año y que comenzaba con la apertura de la sede de Barcelona Estación de Sants el pasado mes de febrero, Juan Gascón, Director General de Record go, afirma que: "la apertura de las nuevas oficinas tiene como objetivo ofrecer un servicio mejorado, generando un acercamiento a nuevos mercados y a nuevos modelos de cliente". Además, añade: "Para una empresa como Record go es imprescindible cubrir las demandas de los clientes en lugares de gran concentración de viajeros como son los aeropuertos, es por eso por lo que tres de cuatro de nuestras aperturas este año se centran en las zonas aeroportuarias".

Pero estas aperturas no son la única novedad de Record go, sino que las mismas oficinas se acompañarán de nuevos soportes tecnológicos, como quioscos digitales, que permitirán "un acceso más eficiente y rápido al proceso de alquiler de vehículos en estas zonas de mucha demanda", afirma Gascón.

La reserva de vehículos en las nuevas oficinas ya está habilitada a través de su página web. Así que, para todas las personas interesadas en alquilar a partir del 29 de marzo en las zonas de los aeropuertos de Barcelona, Valencia y Sevilla, ya podéis hacer vuestra reserva entrando en: https://www.recordrentacar.com/es/

Quioscos digitales

Los quioscos digitales son una de las apuestas en tecnología para la mejora de la contratación de servicios en muchos sectores empresariales. Se trata de soportes físicos monopie con una pantalla integrada que permiten a los usuarios la contratación de un servicio de forma autónoma. Esta es una de las apuestas de Record go para la agilización de la contratación de sus servicios en lugares de concentración de viajeros, iniciativa que se instalará en todas las oficinas de la compañía este año 2019.

Shuttle service

Las tres nuevas oficinas off-airport de Record go contarán además con servicio de bus de cortesía (shuttleservice), unservicio de transporte compartido para facilitar a los clientes el desplazamiento entre el aeropuerto y la oficina de la compañía, o viceversa. El punto de recogida en los respectivos aeropuertos se encontrará junto a la salida de la terminal y estará debidamente señalizado.

Flota de vehículos

Como siempre, Record go ofrecerá, en las nuevas oficinas, una flota de vehículos variada, abarcando desde vehículos pequeños a medios, SUV, familiares, 'fullsize' y, también vehículos de categoría premium. Una flota capaz de adaptarse a todo tipo de público y a toda clase de viajeros.

