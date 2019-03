Bart Simpson, estrella del League of Legends en el nuevo capítulo de la mítica serie de Matt Groening Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 16:56 h (CET) Homer hace de entrenador del equipo de LoL de Bart en este episodio, que forma parte de la temporada 30 de la saga. Los productores contactaron con el equipo de Riot Games para garantizar que el retrato del día a día de un pro-gamer era realista y verosímil. ‘E My Sports’ se emitió el domingo en EEUU y se verá en España próximamente De Andy Warhol a los Rolling Stones, del matrimonio Obama a Ferrán Adriá, de Miley Cirus a Bansky, de Stan Lee a Michael Jackson. Si hay un cameo que ratifica la relevancia de esto o aquello como icono en la cultura popular es la veterana creación de Matt Groening sobre la tan arquetípica como disfuncional familia de Springfield. En las ya 30 temporadas de Los Simpson, más de 700 personajes célebres han pasado por esta ficción y, temas tan heterogéneos como la actualidad musical, el auge de la gastronomía, conflictos diplomáticos o crisis políticas se han destripado con punzante ironía. El ecosistema gamer también ha protagonizado momentos míticos desde apariciones como las de Sonic o Mario y Luigi, guiños a Tetris, Angry Birds, Mortal Kombat o a la asistencia de los querubines de la familia amarilla a E3.

Sin embargo, en esta ocasión el protagonismo ha sido para el League of Legends. “GG”, “surrender”, “noobs” y otras muchas expresiones típicas del vocabulario de la Grieta del Invocador estarán en boca de Bart y sus amigos durante el capítulo. Además, se verá a Bart haciendo un backdoor para ganar un partido, emulando una de las jugadas más recordada por los amantes del LoL.

En ‘E My Sports’, el episodio que se emitió ayer en EEUU y que Fox emitirá próximamente en España, el MOBA se llama Conflict of Enemies, pero el parecido con LoL es evidente. En resumen, y sin spoilers, Bart comenzará a interesarse por este juego después de que le regalen un nuevo PC y, aunque al principio Marge y Homer no saben muy bien cómo reaccionar a su pasión, acabarán alentándolo para entrenarse como jugador profesional y llegar a los Campeonatos Mundiales, en Seúl, donde tendrá ocasión de lucirse como gamer.

Que los esports acabasen retratados en esta veterana serie de animación era cuestión de tiempo -el sector de los deportes electrónicos generó en 2018 unos beneficios superiores a los 900 millones de euros (según Newzoo) y Riot Games organiza competiciones mundiales como los Worlds, con audiencias de hasta 200 millones de seguidores-. Si hay una disciplina paradigmática en el sector es League of Legends, el juego creado en 2009 por Brandon Beck y Marc Merrill y que hoy aglutina a más de cien millones de jugadores activos cada mes.

De hecho, los productores de la serie contactaron con el equipo de Riot Games para que el retrato del día a día de un jugador profesional (pese a los tintes paródicos de la serie) fuese fidedigno.

Tal y como explicó Whalen Rozell, codirector de esports para Riot Games, en The Verge: “En absoluto es un episodio patrocinado o branded content. Fueron los productores de la serie quienes acudieron a nosotros para consultarnos. Trabajamos con ellos haciendo comprobaciones de guion y aportando respuestas a preguntas concretas pero la versión final solo la vimos ayer”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La empresa española OFFSHORETECH se une al Android Enterprise Recommended Program Aelis lanza su portal de e-learning La Sociedad Bilbaína: El buque Insignia de Bilbao La gastronomía y la Semana Santa de Sigüenza, protagonistas en los Populares Nueva Alcarria 2019 Los padres millennials dejan de ser meros espectadores en el cuidado de sus hijos, según Mustela