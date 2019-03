Más del 50% de las averías en las motos se producen por las baterías, información de Navarro Hermanos Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 16:24 h (CET) Según la RACC la avería más habitual en las motos son producidas por causas relacionadas con las baterías de estas La batería de moto es causa de averías. Ya lo lleva informando la RACC desde hace años. Motos Camacho lo confirma, sus datos de ventas y problemas que les indican sus clientes estipula que más del 50% de los problemas en las motos son causadas por las baterías de moto. Ya sean por la caducidad de las baterías para moto, o por su mal mantenimiento u otras razones, se hace vital que los usuarios de las scooter y motocicletas conozcan algo más estos componentes del vehículo.

He aquí una serie de indicaciones para el alargamiento del buen estado de una batería para moto:

Si la moto se encuentra parada unos cuantos días, lo ideal es desconectar el cableado de la batería de la motocicleta. Hay dos motivos para esto, evitar la sulfatación para que no provoque desperfectos y como medida de prevención de los ladrones, que no puedan hacer un puente.

Lo ideal para que la batería de moto dure y no se estropee, sería arrancar la motocicleta diariamente algunos minutos, e ir comprobando el voltaje de la batería, que este se encuentre entre los 12,8 V y los 12,3 V.

El mantenimiento y la limpieza son otro factor a tener en cuenta, con agua y un poco de bicarbonato se pueden tener los conectores eléctricos y los polos libres de sulfatos.

Apagar las luces cada vez que se pare el motor y mantenerlas apagadas al arrancar.

Poner la llave de la moto en desbloqueo al llevar a cabo maniobras con la moto parada.

Todos estos consejos pueden lograr que la batería de moto dure dos años más de lo que lo iba a hacer. Es importante tener presente esa cifra de que más del 50% de las averías provienen de problemas con las baterías.

Por aportar otros datos sobre las averías en las motos, las otras principales problemáticas, pero que quedan muy a la zaga de las baterías, ya que ninguna llega a suponer un 10% del total de averías, serían las relacionadas con las ruedas, el sistema eléctrico, encendido y carburación, inyección y encendido eléctrico.

Teléfonos: 686 496 208

Email: info@motoscamacho.es

Web: https://motoscamacho.es/es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.