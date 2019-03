IFEMA Palacio Municipal, el nuevo espacio de Feria de Madrid Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 15:54 h (CET) La directora de convenciones de Feria de Madrid, Belén Mann, cuenta el recorrido de IFEMA Palacio Municipal como espacio para albergar, congresos, convenciones y conciertos en Madrid desde su inauguración hace 25 años. Sobre cómo Ifema se está enfrentando a este periodo de transición y de los cambios a futuro que está experimentando, como la contratación de equipo humano, y los beneficios que aporta a nivel de infraestructuras y espacios como continuidad de Feria Madrid Un poco de información: “El Palacio nunca ha estado cerrado y ha estado funcionando siempre con normalidad excepto entre noviembre de 2012 y abril de 2013, un corto periodo de tiempo”, señala Belén Mann de IFEMA.

¿Qué supone para Feria Madrid ampliar sus instalaciones?

“Para Ifema supone la posibilidad de albergar eventos que por falta de disponibilidad no podríamos captar o confirmar. Al final es un espacio que tiene un auditorio más grande que el que tenemos en el Centro de convenciones Norte. Son: 1.812 butacas contra 1.100 y dispone de un número importante de salas y del Espacio Polivalente, ideal para exposiciones y servicios de restauración”, señala Belén.

Equipo humano

“Hemos reforzado la Dirección de Congresos y Convenciones de IFEMA con personas en el ámbito comercial que desarrollarán su tarea centradas en esta nueva instalación. Es el caso de Estela García, quien se incorporó hace ya un año en previsión de la asunción de la gestión del Palacio. Durante este tiempo ha estado aprendiendo nuestra política comercial y estándares de calidad en el servicio con el apoyo de los compañeros del equipo actual. También contamos con Silvia Sancha, que proviene, al igual que Estela, del mundo de los eventos. Y por último, tenemos con nosotros a Carmen Aguirregomezcorta, una persona muy conocida en el sector, que trabajó durante 10 años en el Palacio, y desde entonces, ha seguido siempre vinculada al mundo MICE. Ella conoce las infraestructuras y el espacio en profundidad y su aportación está siendo muy importante".

Por lo que respecta a las áreas técnicas, el Palacio está siendo gestionado como un activo más de la cartera de IFEMA, es decir dispone del conjunto de recursos profesionales que integran su organización.

¿Y las oficinas?

“Están ubicadas en el palacio municipal, para que el equipo específico destinado a este recinto esté siempre cerca del cliente”.

¿Qué tipo de eventos se hacen?

“Congresos con y sin exposición, convenciones, entregas de diplomas, jornadas, conciertos y espectáculos de corte, sobre todo, familiar, etc. El Palacio es una extensión de Ifema. De hecho para algunos congresos y eventos el cliente solicita las salas adicionales que precisa en nuestro edificio Sur, que es el más cercano”, señala Belén.

¿Desde que se ha retomado la gestión, cual es el evento más destacado que se ha celebrado?

“El evento más destacado del mes de enero ha sido Madrid Fusión. A partir de febrero, y hasta final de año, hay más de 40 eventos de diversa índole confirmados. La tipología de los actos y el tipo de cliente es muy similar al que ya teníamos en Ifema Convenciones y Congresos”.

¿A nivel técnico se ha mejorado o cambiado en algo?

“Todavía es muy pronto. A nivel audiovisual no hay ningún elemento preinstalado. Pero el cliente tiene la opción de trabajar con su propio proveedor o contratarlo a través nuestro. Ya hemos provisto al edificio de una red de wifi de cortesía. A nivel de reparaciones y mejoras estamos trabajando en las de menor calado y activando los pliegos para concursar las que requieren de inversiones más fuertes. En definitiva, se está analizando toda la infraestructura para determinar las prioridades. Hay un plan de inversiones de 10 millones de euros para conseguir que este espacio singular se pueda comercializar en unas condiciones óptimas”.

Inyección de actividad y dinamismo en los alrededores

“Realmente, el Palacio Municipal ya proveía al entorno de actividad. Pero nuestro objetivo es crecer en número de eventos, pues el calendario de ocupación actual así lo permite. Hay que tener en cuenta que algunos de los que hemos rechazado desde Ifema Convenciones y Congresos por falta de espacio, han optado por otras ciudades. A partir de ahora, con una mayor oferta, será posible en muchos casos retenerlos en Madrid".

Oferta de transporte

“La parada de metro Feria de Madrid es común a ambos edificios, de hecho hay una salida que está frente a IFEMA Palacio Municipal y otra ubicada frente a Ifema. Existe una parada de taxis, y los autobuses que llegan a esta zona tienen parada ahí. Además, hay un aparcamiento en el edificio que está alquilado a una compañía externa, que lo explota con clientes abonados que trabajan en la zona. Cuando expire este contrato, la idea es retomar el control del alquiler del parking para los asistentes a los eventos. Además, no hay que olvidar que Ifema tiene casi 14.000 plazas y que la cercanía hace que muchos eventos que se celebran allí, nos alquilen plazas”, recalca Belén.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La empresa española OFFSHORETECH se une al Android Enterprise Recommended Program Aelis lanza su portal de e-learning La Sociedad Bilbaína: El buque Insignia de Bilbao La gastronomía y la Semana Santa de Sigüenza, protagonistas en los Populares Nueva Alcarria 2019 Los padres millennials dejan de ser meros espectadores en el cuidado de sus hijos, según Mustela