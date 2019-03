Más de 200 pacientes confiaron el año pasado en el Doctor Miquel No Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 16:00 h (CET) Durante el año 2018, más de 200 pacientes confiaron en la experiencia y la profesionalidad del equipo de Quirón Sabadell Clínica del Doctor Miquel No, para realizarse una operación de cirugía estética o de medicina estética y corporal El Doctor Miquel No, cirujano plástico especializado en cirugía facial y corporal, es el Director del Departamento de Cirugía y Medicina Estética de la Clínica situada en Sabadell. Y cuenta con un equipo de profesionales que tienen una dilatada experiencia en la realización de tratamientos de cirugía y medicina estética.

Cada vez son más los pacientes que deciden someterse a una intervención de cirugía estética en esta clínica, porque se sienten escuchados, bien asesorados y seguros. En la Clínica Doctor Miquel No se escucha meticulosamente la petición de cada paciente, para intentar asesorar y proponer la solución más acertada y más natural posible, con la que el paciente se sienta cómodo. Dentro de la cirugía estética corporal también se encuentran la liposucción o lipoescultura, la dermolipectomía o lifting de músculos y brazos, la cirugía íntima femenina o el aumento de glúteos y gemelos.

Cirugía de Pecho y Abdominoplastia, las operaciones más demandadas

Las operaciones de cirugía estética que tienen más demanda son las cirugías de pecho; aumento, reducción, mastopexia, reconstrucción de malformaciones congénitas o ginecomastia. Aunque la abdominoplastia o cirugía de abdomen también cuenta con una demanda muy elevada, sobre todo entre el público femenino. La mayoría de estas operaciones se realizan para eliminar la grasa localizada que ha podido quedar en el abdomen después de un embarazo, pérdida rápida de peso o simplemente por el paso del tiempo.

En cuanto a la medicina estética y corporal cada vez son más las personas que se animan a probarla, porque obtienen grandes resultados con intervenciones rápidas y poco invasivas, tales como los peelings químicos, la mesoterapia, los hilos tensores, los tratamientos de lesiones vasculares y pigmentadas, tratamientos de relleno, la bio-revitalización o hidratación facial, tratamientos de obesidad o el bótox, este último considerado uno de los tratamientos de medicina estética más populares.

El objetivo de la Clínica es que todas las personas que decidan realizarse una intervención médico estética o una operación de cirugía estética consigan obtener el resultado que estaban buscando en su cuerpo o cara, con la intención de recuperar o modificar su figura para conseguir que el paciente se sienta a gusto consigo mismo y, en consecuencia, se sienta más feliz y más seguro de sí mismo.

El objetivo de la Clínica es seguir incrementando este centenar de pacientes que ya han confiado en ellos obteniendo resultados excelentes, consiguiendo una estética natural y adaptada a su cuerpo, con la que han conseguido una rápida y positiva adaptación, tanto física como psíquica.

