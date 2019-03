smöoy presenta la radiografía del consumo de yogur en España: 17 kilos de yogur por persona al año Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 15:32 h (CET) Los españoles comen menos yogures de los que la salud necesita. Según datos del observatorio smöoy sobre el yogur en España, en España se consumen al año 17 kilos de yogures por persona. Esto significa que cada día cada español come medio yogur Según el barómetro smöoy, el yogur favorito de los españoles es el cremoso o en su defecto los griegos (según datos de una encuesta realizada por We are testers en 2018). Los yogures de sabores ocupan el segundo puesto, mientras que los naturales el tercero. Por último están los yogures con trozos de fruta.

Según estos mismos datos obtenidos por smöoy, el 87,5% de los españoles asocian el yogur con un postre para después de comer o cenar. De hecho el 96% de los consumidores consideran el yogur como un alimento muy sano ideal para complementar una dieta saludable.

smöoy ha detectado en los últimos 2 años un aumento en la preocupación del consumidor acerca de la composición de los yogures. Especialmente destacable es el contenido en azúcares y en grasas. Mas del 45% de los consumidores habituales de yogures han estudiado sus marcas para decantarse por aquellas que cuidan estos aspectos. Por eso desde smöoy cada año se invierten más de 500.000€ en su departamento específico de I+D+i en busca de perfeccionar sus productos.

Esta preocupación por parte de los consumidores afectó en 2017 a la caída del consumo lo que hizo que las marcas reformulasen sus productos en favor de los aportes nutricionales, reducción de grasas y azúcares. Hoy en día el yogur al que accede el consumidor es mucho más sano y saludable que el de hace unos años.

Así, la compañía española, con sede en Murcia, smöoy, ofrece desde 2010 el primer yogur funcional del mercado. Esto significa que es bajo en grasas, rico en fibra y sin gluten.

Según datos de smöoy con la llegada del yogur helado al mercado se ha conseguido fomentar el hábito de consumo de este lácteo a lo largo de todo el año frente al consumo estacional de helados en verano. De hecho la cuarta parte de los consumidores de yogur helado no consumen helado, sin embargo los consumidores de helados sí que consumen yogur helado.

Otro aspecto que se señala desde smöoy es que el yogur también estimula el consumo de frutas. Son muchos los consumidores de yogur que mezclan este productos con frutas con el fin de mejorar su alimentación saludable. En concreto un 12% de las personas que comen yogur lo hacen con frutas.

Acerca de smöoy

Smöoy es la primera franquicia española que fabrica y vende el primer yogur helado funcional del mercado: bajo en grasa, rico en fibra, sin gluten y, ahora, fuente de calcio.

Nació en el año 2010 pero cuenta con la experiencia de sus creadores, cuarta generación de una familia dedicada al helado tradicional desde hace un siglo. Dispone también de departamentos propios de I+D+i y de Calidad Alimentaria, en el que invierten más de 500.000€ al año en la creación de nuevos productos y en criterios de mejora.

La compañía tiene presencia en más de 16 mercados internacionales de los cuatro continentes en países como Angola, Arabia Saudí, Argelia, China, Costa de Marfil, Francia, Guinea Conakry, Holanda, Islas Reunión, Italia, Marruecos, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido y Singapur.

A lo largo de su trayectoria, smöoy ha recibido numerosos premios y reconocimientos, tanto por su producto como por su rápida expansión internacional.

