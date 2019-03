Aquisana, una marca innovadora que revoluciona el mercado Comunicae

lunes, 18 de marzo de 2019, 12:08 h (CET) Aquisana, una marca innovadora y referente en el sector de suplementos alimenticios, causa furor con sus más de 90 productos entre los consumidores Aquisana se ha consolidado este año 2019, como una de las mejores marcas del mercado en suplementos alimenticios, siendo reconocida por todo tipo de usuarios, por su gran variedad de productos, y por su gran trabajo en todas las deficiencias y puntos débiles que se pueden encontrar tanto en deportistas como en todo tipo de clientes.

Es por ello, que muchas variedades se han hecho populares en el mercado, como las cápsulas de quemagrasas, melatonina, triptófano y todo tipo de oligoelementos, que ayudan a fortalecer las carencias del cuerpo y a tener una salud óptima.

En cuanto a innovación, la marca Aquisana ha incorporado novedades a sus suplementos alimenticios, no solo vendiendo cápsulas al uso, como el resto de marcas del mercado, sino también, dándoles un sabor diferente y que la ingesta de la cápsula sea lo más placentera posible, consiguiendo de esta manera, que la aceptación entre los clientes sea mucho mayor y solucionando uno de los principales hándicaps cuando se ingieren este tipo de comprimidos.

Además, una de las novedades más relevantes de este año, y que ha sido un boom en el mundo de los suplementos, es que los comprimidos sean masticables, por lo que, no hace falta tragar en ningún momento la cápsula, siendo otro motivo más para la compra de la marca Aquisana.

Con más de 90 productos diferentes, y siendo el líder destacado de productos alimenticios en la red Ecommerce Amazon, tiene cientos de reviews positivas en la mayoría de sus productos, por lo que, se trata de una de las marcas mejor valoradas del mercado por los consumidores.

Además, la marca Aquisana proporciona información contrastada y fiable, de que todas sus cápsulas y comprimidos se fabrican y producen en la unión europea, siendo un elemento positivo para la compra de este tipo de suplementos, y siempre con elementos totalmente naturales y orgánicos, por lo que, la garantía de calidad en el producto siempre es del 100%.

Según el responsable de ventas de la marca Aquisana: “disponemos una de las mejores marcas del mercado tanto en precios realmente asequibles para todos los públicos, como en su composición natural de oligoelementos, siendo la calidad óptima una de nuestros principales objetivos”.

